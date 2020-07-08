Медали «За любовь и верность» получат 33 приморские семьи в День семьи, любви и верности

8 Июль 2020 2020-07-08T03:14:00+03:00

Пока награды вручаются только супругам моложе 65 лет. Еще 42 пары наградят позже

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8 июля в День семьи, любви и верности в Приморье будут чествовать самые крепкие супружеские пары и вручат медали «За любовь и верность» 33 семьям в 18 муниципалитетах края.

Награда учреждена Федеральным оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. На одной стороне медали изображена ромашка — этот полевой цветок считается символом праздника, на другой — лики святых Петра и Февронии.

— Медалью награждаются граждане РФ — супруги, которых связывает долгая история семейного союза, крепкие отношения, основанные на любви и верности, которые создали благополучие семьи и воспитали детей достойными членами российского общества, — сообщила директор департамента записи актов гражданского состояния Приморского края Ольга Андросова.

Вручат медали «За любовь и верность» только супругам в возрасте до 65 лет. Всего же награда положена 75 семейным парам. Остальные семьи планируется чествовать после нормализации эпидемиологической ситуации.

Ольга Андросова также сообщила, что 8 июля на 11 территориях Приморья состоятся 22 бракосочетания.

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ИСТОЧНИК KP.RU