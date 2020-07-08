Обновление флота позволит Русской Рыбопромышленной Компании снизить выбросы CO2 в 2 раза.

8 Июль 2020 2020-07-08T05:18:47+03:00

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На новых судах, которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании, обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Это позволит добиться того, что выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в 2 раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня.

Применение современных технологий позволит обеспечить безотходный цикл производства. 100% улова будут перерабатываться в конечную продукцию (преимущественно филе, фарш и сурими). Из отходов основного производства, при помощи пара будет изготавливаться рыбный жир и мука. Пар для этого процесса обеспечивает утилизационный котел, использующий остаточное тепло выхлопных газов. Вместо дополнительного топлива для котла могут быть использованы излишки рыбного жира. В результате объем топлива, необходимого при производстве рыбной муки, будет снижен в 2,5 раза на тонну сырья по сравнению с показателями существующего флота.

Повышению энергоэффективности также послужит рекуперация электроэнергии (возвращение части энергии) с лебедок при постановке трала. Полученная электроэнергия будет использоваться для нужд производства и внутреннего потребления.

Строящиеся для РРПК 11 супертраулеров - самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.