2020-07-08T05:18:47+03:00
Общество

Обновление флота позволит Русской Рыбопромышленной Компании снизить выбросы CO2 в 2 раза.

Поделиться:
Изменить размер текста:

На новых судах, которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании, обеспечивается максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Это позволит добиться того, что выбросы CO2 на тонну добытой рыбы будут снижены в 2 раза по сравнению с показателями судов, используемых сегодня.

Применение современных технологий позволит обеспечить безотходный цикл производства. 100% улова будут перерабатываться в конечную продукцию (преимущественно филе, фарш и сурими). Из отходов основного производства, при помощи пара будет изготавливаться рыбный жир и мука. Пар для этого процесса обеспечивает утилизационный котел, использующий остаточное тепло выхлопных газов. Вместо дополнительного топлива для котла могут быть использованы излишки рыбного жира. В результате объем топлива, необходимого при производстве рыбной муки, будет снижен в 2,5 раза на тонну сырья по сравнению с показателями существующего флота.

Повышению энергоэффективности также послужит рекуперация электроэнергии (возвращение части энергии) с лебедок при постановке трала. Полученная электроэнергия будет использоваться для нужд производства и внутреннего потребления.

Строящиеся для РРПК 11 супертраулеров - самые крупные и самые технологически насыщенные российские рыбопромысловое суда. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На объездной трассе Владивостока вспыхнул автомобиль
Обновление флота позволит Русской Рыбопромышленной Компании снизить выбросы CO2 в 2 раза.
Ночные дожди в Приморье не ухудшили обстановку с подтоплениями
Во Владивостоке застройщик устанавливает бетонные блоки через машины местных жителей
Оправданы приморцы, пострадавшие при взрыве газового баллона на «Восточной верфи»
Медали «За любовь и верность» получат 33 приморские семьи в День семьи, любви и верности
Мошенник из Артема обманул на деньги жителей 16 городов России
Предприниматели Приморья поблагодарили краевого бизнес-омбудсмена
11 машин за 1 месяц вскрыл и обокрал вор-рецидивист во Владивостоке
Прямиком из Приморья в Крым: 11 июля восстановят авиасообщение между Владивостоком и Симферополем
Радиоактивный вертолет из Германии прибыл во Владивосток
Волонтеры «Единой России» на страже санитарно-эпидемиологических норм во время сдачи ЕГЭ
Чудом выживший: полиция выясняет, при каких обстоятельствах мужчина упал с 9 этажа гостинки во Владивостоке
Еще одну сопку во Владивостоке хотят застроить многоэтажками
Сбербанк увеличил сумму кредита по программе ипотеки «Господдержка 2020» до 12 млн рублей
"Погоня" экипажа скорой помощи за дрифтером на Toyota Prius попала на видеорегистратор
Только солнечные ванны: запрет на бассейны в Приморье остается в силе
Мэрия Владивостока «дала добро» на граффити: два рисунка появились на улицах города
Нарубил на 5 с половиной миллионов: житель Дальнегорска отправится под суд
12-ый заход на отсидку: 43-летний рецидивист из Артема попался на краже электродрели
Сбербанк предложил студентам разработать проекты для своей экосистемы в рамках SBERBANK CHALLENGE CUP
На одного умершего больше, чем вчера. Всего 54 жителя Приморья погибли от COVID-19
Энергетики Приморья подключили к электроснабжению вторую очередь жилого микрорайона «Зелёный угол»
За сутки в Приморье обнаружено 60 новых инфицированных COVID