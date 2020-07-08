На объездной трассе Владивостока вспыхнул автомобиль

8 Июль 2020 2020-07-08T05:34:06+03:00

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В неприятной ситуации на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл оказался владелец малолитражки. Nissan Note вспыхнул прямо на ходу. На помощь экипажу, оказавшемуся в беде, поспешили проезжающие мимо автомобилисты. Потушить машину удалось собственными силами.

ЧП произошло после поселка Шмидтовка при движении в сторону Владивостока. Пламя охватило переднюю часть автомобиля. От полного уничтожения малолитражку спасала взаимовыручка водителей. Очевидцы поделились огнетушителями с пострадавшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789227" frameborder="0"></iframe> На приморской трассе загорелся автомобиль.Видео: dpskontrol125rus

Для восстановления поврежденной машины владельцу придется раскошелиться, часть моторного отсека все же успела выгореть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789228" frameborder="0"></iframe> Очевидцы сами потушили малолитражку.Видео: dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU