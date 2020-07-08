На объездной трассе Владивостока вспыхнул автомобиль
В неприятной ситуации на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл оказался владелец малолитражки. Nissan Note вспыхнул прямо на ходу. На помощь экипажу, оказавшемуся в беде, поспешили проезжающие мимо автомобилисты. Потушить машину удалось собственными силами.
ЧП произошло после поселка Шмидтовка при движении в сторону Владивостока. Пламя охватило переднюю часть автомобиля. От полного уничтожения малолитражку спасала взаимовыручка водителей. Очевидцы поделились огнетушителями с пострадавшим.
На приморской трассе загорелся автомобиль.Видео: dpskontrol125rus
Для восстановления поврежденной машины владельцу придется раскошелиться, часть моторного отсека все же успела выгореть.
Очевидцы сами потушили малолитражку.Видео: dps_vl
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU