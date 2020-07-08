«COVID-19. Будет ли выход?». Во Владивостоке сняли короткометражку о коронавирусе

8 Июль 2020 2020-07-08T06:00:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый в Приморье короткометражный фильм, посвященный COVID-19, создан владивостокской командой JB Groupe. Лента рассказывает о человеке, сидящем в неком подземном убежище, смахивающем на бункеры американцев в разгар холодной войны, в надежде переждать эпидемию. Однако в конце концов герой вынужден покинуть «подземелье» и выйти навстречу неизвестности.

Продюсером короткометражки стала Юлия Брылева, а режиссером — Егор Лузьянин.

— Тема была насущна, каждый ощутил на себе влияние изменившегося окружающего мира. Кто-то потерял родных. Хотели развлечь зрителя, чтобы каждый мог узнать себя, может, и не наяву. Но мне кажется, что каждый, хоть немного, но прокручивал события в голове по этому сценарию апокалипсиса, — рассказал режиссер в интервью порталу «Кино Приморья».

Самым сложным и длительным в процессе создания фильма оказался поиск локации. Когда съемочная группа, облазив множество бомбоубежищ, гаражей и подсобных помещений, уже почти отчаялась, подходящее место нашлось. На доставку реквизита и оформление съемочной площадки ушло 5 дней. Сами съемки заняли на день меньше. По словам режиссера был плюс в том, что ничего не отвлекало от творческого процесса, потому что все были на карантине.

Теперь команда единомышленников занята уже новым проектом: фильмом о современном поколении подростков с их зависимостью от сети Интернет.

Увидеть короткометражку «COVID-19. Будет ли выход» можно нажав сюда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU