У берега острова Русский во Владивостоке утонуло рыболовное судно
Рыболовное судно «Атлант-2» ушло на дно у берегов острова Русский во Владивостоке. Экипаж спасен, сообщил начальник Морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков.
— Седьмого июля днем в районе мыса Вятлина острова Русского затонуло рыболовное судно в результате водотечности корпуса. Все четыре члена экипажа спасены проходящим мимо катером", — рассказал Николай Пирожков.
По словам руководителя центра, состояние членов экипажа утонувшего судна удовлетворительное.
В пабликах социальных сетей, посвященных местным событиям, появились комментарии, в которых высказываются предположения о причастности утонувшего судна к браконьерскому промыслу морепродуктов.
Более того, это судно совсем недавно стало "героем" одного из материалов "Вести. Приморье", в котором шла речь о том, как добываются морские биоресурсы при помощи донного трала. Материал вызывал возмущение многочисленных рыбаков-любителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU