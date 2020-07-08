Селфи у Кравцовских водопадов, сторис в Астафьева: в «диких» местах отдыха появилась связь стандарта LTE

8 Июль 2020 2020-07-08T06:51:09+03:00

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«МТС» с помощью больших данных проанализировала турпоток и обеспечила связью стандарта LTE самые популярные места летнего отдыха в Приморском крае. В преддверии пляжного сезона и ожидаемого наплыва туристов со всего Дальнего Востока, компания «усилила» сеть и установила новые базовые станции в «диких» местах отдыха.

Связью «четвертого поколения» теперь могут пользоваться отдыхающие в бухте Астафьева, в поселках Зарубино, Волчанец и Песчаный. Кроме того, мобильный интернет стандарта LTE стал доступен в популярном туристическом месте - в районе живописных Кравцовских водопадов, которые являются настоящей природной жемчужиной Приморья. До 2020 года в этих местах работал только стандарт 3G, а в некоторых труднодоступных локациях вообще не было мобильной связи. МТС стала первой компанией, обеспечившей связью нового поколения популярные зоны отдыха Приморского края.

«В летнее время на пляжи Приморского края устремляются тысячи отдыхающих со всего Дальнего Востока – Хабаровского края, Амурской области и даже Сахалина и Камчатки. В этом году, из-за закрытия границ, актуальность внутреннего туризма еще больше возрастает, география туристов расширяется, а турпоток, по прогнозам, может вырасти минимум на 30%. МТС в Приморье проанализировала с помощью Big Data самые востребованные направления и заранее подготовила сеть к наплыву гостей: ввод в эксплуатацию новых базовых станций стандарта LTE в рекреационных зонах позволит и туристам, и местным жителям быть всегда «на связи» и комфортно пользоваться самыми современными Интернет-сервисами, в том числе, соцсетями, онлайн-кинотеатрами и электронными библиотеками прямо на пляже», — отметила директор ПАО «МТС» в Приморском крае Евгения Сысоева.

Ранее связью МТС стандарта LTE были покрыты и другие пляжи в Хасанском районе и вблизи Находки — бухты Витязь, Окуневая и Спокойная, поселок Безверхово и остров Путятин. При этом, в бухте Окуневая построена уникальная для Приморья базовая станция на солнечных батареях, поскольку в том районе нет даже электросетей.