57 новых случаев выявления коронавируса в Приморье в течение суток

8 Июль 2020 2020-07-08T07:00:50+03:00

Более 80% выявленных случаев коронавируса за сутки приходятся на Владивосток, Находку и Уссурийск Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала эпидемии инфицирование COVID-19 было зарегистрировано у 4849 жителей края

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Темп прироста заболевших продолжает снижаться и составляет уже 1,2%. Об этом было заявлено на очередном ежедневном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Согласно докладу главного санитарного врача региона Татьяны Детковской, всего выздоровели с начала эпидемии 3273 человека. Это 67,5% всех заболевших. Их число достигло — 4849 человек. За 24 часа новый коронавирус был выявлен еще у 57 приморцев. А сняли диагноз со 138 жителей Приморья.

— Более 80% случаев за сутки — во Владивостоке, Находке и Уссурийске. Один человек скончался, — сообщила главный санитарный врач края.

Губернатор Олег Кожемяко в очередной раз обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость проведения более масштабной работы по информированию населения об опасности коронавирусной инфекции.

— К нарушителям необходимо принимать самые жесткие меры, потому что от их нерадивости может зависеть жизнь и здоровье других людей, — заявил Кожемяко.

Только за минувшие сутки административные комиссии по краю проверили более 560 торговых точек, 640 единиц общественного транспорта и такси, 17 баз отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU