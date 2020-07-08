Одни сутки — одна смерть в Приморье от COVID-19

8 Июль 2020 2020-07-08T07:14:10+03:00

Владивосток, Находка и Уссурийск держат лидерство в крае по количеству выявляемых инфицированных коронавирусом людей

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О еще одном умершем от коронавирусной инфекции приморце сообщила сегодня, 8 июля, на заседании оперативного штаба по борьбе с болезнью главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская. За последние сутки подтвердились 57 новых случаев заболевания. Диагноз COVID-19 всего был диагностирован у 4849 жителей края.

Выздоровели с начала эпидемии 3273 пациента — 67,5% всех заболевших. Из них 138 человек выздоровели за прошедшие сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU