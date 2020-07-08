Мэрия Владивостока «ищет» Пушкина

8 Июль 2020 2020-07-08T08:33:15+03:00

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«А где Пушкин?». Арт-проект под таким названием запускает с 9 июля дирекция общественных пространств Владивостока. Акции, направленные на развитие сквера имени Пушкина, будут проводиться по четвергам: каждый желающий сможет в режиме «открытого микрофона» исполнить стихи, музыкальные произведения, прочесть лекцию и даже станцевать.

Сейчас, по сообщению пресс-службы мэрии, идет сбор заявок и о первых выступлениях будет сообщено дополнительно. Заявки принимаются на электронный адрес eventvlparki@gmail.com.

Название проекта, несомненно, касается бюста поэта, созданного прославленным российским скульптором Михаилом Аникушиным. В 2009 году из-за начала строительства моста через бухту Золотой Рог Пушкинский сквер, где стоял бюст, демонтировали, а памятник вместе с постаментом увезли. Сейчас бронзовый бюст и гранитный постамент в целости и сохранности (в состоянии консервации) находятся на территории трамвайного депо на улице Борисенко.

Реконструкция сквера началась в 2018 году. В этом году начнется разработка второй очереди проекта благоустройства сквера, где будет предусмотрено достойное место для бюста. Как утверждает мэрия Владивостока, пушкинский сквер окончательно будет реконструирован в 2021 году, тогда же в него вернется и изваяние Пушкина.

Ну а до момента возвращения бюста, городская администрация намерена с помощью творчески настроенных горожан вернуть жизнь самому скверу.

Бюст Пушкина работы скульптора Аникушина в трамвайном депо на ул. Борисенко. Фото: ИА PrimaMedia

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ИСТОЧНИК KP.RU