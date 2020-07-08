2020-07-08T08:56:18+03:00
Общество

На въезде в Большой Камень ограничат движение большегрузов

11 и 12 июля проезд грузовиков закроют в районе моста через реку Сахарная
Никита СЕРГЕЕВ
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На въезде в Большой Камень. Фото: сайт правительства Приморского краяНа въезде в Большой Камень. Фото: сайт правительства Приморского края
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На въезде в Большой Камень 11 и 12 июля ограничат движение большегрузных автомобилей. Это связано с началом активной фазы строительства 72-метрового моста через реку Сахарная. Движение для грузовых машин закроется возле моста на улице Пригородная с 9 утра субботы 11 июля до 0 часов воскресенья 12 июля.

— Это необходимо для монтажа железобетонных конструкций объездной дороги возле моста, по которой будет ездить транспорт на время строительства. После чего приступаем к разборке старого сооружения, — пояснил главный инженер компании АО «СпецСУ» Иван Зайченко.

Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства отмечает, что легковой транспорт будет двигаться на этом участке без ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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