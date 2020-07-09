Житель Окатовой пообещал соседу в интернете, что разобьет ему BMW X5. И разбил

9 Июль 2020 2020-07-09T01:34:21+03:00

О правильности парковки они поспорили на популярном во Владивостоке автомобильном форуме

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В Первомайском районе Владивостока конфликт из-за придомовой парковки закончился повреждением дорогого авто и вызовом полиции. Виновник порчи имущества до нападения угрожал хозяину BMW на популярном форуме.

30-летний горожанин рано утром обнаружил, что на припаркованный во дворе дома на Окатовой его BMW X 5 совершено нападение. Неизвестный злоумышленник разбил лобовое стекло и помял детали кузова.

Пострадавший автовладелец сообщил о произошедшем в полицию и пояснил, что подозревает в порче имущества агрессивного жильца дома. По его словам, неизвестный мужчина на форуме одного из популярных автомобильных сайтов неоднократно писал о том, что если он будет продолжать ставить свою машину во дворе, то он разобьёт ее.

Хозяин авто оценил причиненный ущерб как значительный и попросил зафиксировать данный факт. Мужчина также указал на мужчину, которого он подозревает в хулиганских действиях.

По факту порчи дорого автомобиля марки BMW полицейские проводят проверку. Личность подозреваемого в нападении на машину устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU