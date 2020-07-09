В Приморье на «убитую» дорогу нанесли новую разметку – прямо по ямам

9 Июль 2020 2020-07-09T02:34:31+03:00

По разбитой дороге, но с новой разметкой. Фото: instagram.com/primorye_online

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Портал «Приморье онлайн» опубликовал видео подписчика, снятое на разбитой дороге с огромным количеством ям и рытвин. Но состояние дороги не помешало рабочим нанести на ней новую дорожную разметку. Красили прямо по ямам.

Сообщается, что дорога ведет в село Ясное, правда, не уточняется, в каком муниципалитете. Видимо, речь идет про Чугуевский район. Но одноименное село есть и под Артемом.

Судя по видео, состояние дороги ужасное. Новая разметка выглядит издевательством. Тем более, что автомобилистам приходится лавировать между ям, постоянно пересекая эту фантомную «сплошную». Автомобилисты уже обратились в администрацию региона с просьбой прокомментировать, как такое вообще могло получиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789508" frameborder="0"></iframe> На разбитую дорогу нанесли новую разметку.Источник: instagram.com/primorye_online

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ИСТОЧНИК KP.RU