2020-07-09T04:54:58+03:00
Общество

Во Владивостоке объем почтовых перевозок за полгода вырос на 12%

Поделиться:
Изменить размер текста:

12 июля 2020 года в России отмечается День Российской почты. Во Владивостоке почтовые работники магистрального сортировочного центра, лучшего предприятия магистральной сортировки почтовых отправлений на Дальнем Востоке, встречают свой праздник с благодарностями от руководства компании и региона за профессионализм и обеспечение высокой скорости доставки почтовых отправлений на почтовых маршрутах.

В этом году за личный вклад в развитие отрасли почтовой связи восемь работников магистрально-сортировочного центра Владивостока награждаются почетными грамотами и благодарностями АО «Почта России». За высокое мастерство и преданность профессии Благодарностью Губернатора Приморского края удостоена оператор цеха письменной корреспонденции Елена Гуцева. Она трудится в компании 30 лет, а ее трудовую книжку завели на Почте России, когда ей было 17.

«Ключевым фактором успешной работы магистрально-сортировочного центра Владивостока являются люди, добросовестно и ответственно выполняющие свою работу, уверенные в том, что их работа важна для каждого человека, кто выбрал именно Почту России для доставки своей посылки или почтовой карточки», - отметил заместитель директора УФПС Приморского края Роман Мессинг.

Сегодня большая часть почтовых грузов по России перевозится по железной дороге, остальные - автомобилями и самолетами. Из Москвы во Владивосток и обратно в столицу почтовый поезд №990/989 выходит ежедневно. Собственный поезд «Почты России» позволяет повысить качество магистральных перевозок, от которых зависит период нахождения почтового отправления в пути, и, соответственно, срок доставки корреспонденции для жителей Приморского края. Время в пути составляет 9 дней, а почтовый обмен проводится на 70 станциях маршрута. Помимо транссибирского маршрута из Владивостока почта отправляется по железной дороге в Якутию, морским сообщением на Камчатку и в Магадан, авиацией – во все субъекты Российской Федерации, а также в Китай и Южную Корею.

Сегодня из Владивостока в другие регионы страны можно отправить не только письма и посылки, но и крупногабаритные почтовые отправления весом до 500 кг – последние принимаются к отправке в магистральном сортировочном центре. Чаще всего это мотоциклы и запасные части для автомобилей, которые россияне заказывают в зарубежных и российских интернет-магазинах. Такие отправления доставляются в упакованном и опечатанном виде: в фабрично-заводской упаковке, в коробках или деревянных ящиках, упакованными в стретч-пленку.

В Приморском крае основной объем почтовых грузов – это письменная корреспонденция, периодические издания, мелкие пакеты и посылки из интернет-магазинов. Объем входящих потоков почты растет – за первое полугодие 2020 года через магистральный сортировочный центр прошло обработку более 23 миллионов почтовых отправлений и 2,5 миллиона газет, что на 12 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, с апреля 2020 значительно сократились сроки пересылки почтовых отправлений между городами с численностью населения свыше 50 тысяч человек. Теперь посылки доставляются в среднем на 3 дня быстрее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ни дня без смерти от COVID-19 в июле: в Приморье умер еще один пациент госпиталя
55 выявили — 139 выписали: итоги минувших суток по COVID-19 сообщил оперштаб Приморья
Поломанное такси на объездной трассе Владивостока стало причиной серьезного ДТП и пробки
Без удовлетворения: экс-директор «Примкрайстроя» все же отправится на 9 лет в колонию строгого режима
Минус еще один долгосторой: во Владивостоке сдали дом в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д»
МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки товаров из районных продуктовых магазинов
Во Владивостоке объем почтовых перевозок за полгода вырос на 12%
Спикер парламента Приморья сообщил, что вылечился от COVID-19
Мотоциклист из Уссурийска, сбивший пару 17-летних ребят и скрывшийся с места происшествия, найден полицией
В Приморье на «убитую» дорогу нанесли новую разметку – прямо по ямам
Сегодня мэр Владивостока все же отчитается перед городской Думой за прошлый год
«COVID никуда не делся. Проверено»: лидер «Мумий Тролль» попал на карантин
Синоптики пообещали жару в Приморье до +30°C
Житель Окатовой пообещал соседу в интернете, что разобьет ему BMW X5. И разбил
Исполнителя «Дня Победы» по-цыгански отметили наградой
«Восточный Порт» открыл ежегодный «Экомарафон» высадкой деревьев и кустарников во Врангеле
На въезде в Большой Камень ограничат движение большегрузов
Мэрия Владивостока «ищет» Пушкина
Одни сутки — одна смерть в Приморье от COVID-19
57 новых случаев выявления коронавируса в Приморье в течение суток
Селфи у Кравцовских водопадов, сторис в Астафьева: в «диких» местах отдыха появилась связь стандарта LTE
У берега острова Русский во Владивостоке утонуло рыболовное судно
«COVID-19. Будет ли выход?». Во Владивостоке сняли короткометражку о коронавирусе
На объездной трассе Владивостока вспыхнул автомобиль
Обновление флота позволит Русской Рыбопромышленной Компании снизить выбросы CO2 в 2 раза.
Ночные дожди в Приморье не ухудшили обстановку с подтоплениями
Во Владивостоке застройщик устанавливает бетонные блоки через машины местных жителей