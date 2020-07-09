Минус еще один долгосторой: во Владивостоке сдали дом в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д»

9 Июль 2020 2020-07-09T05:54:10+03:00

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Завершен так называемый долгострой в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д» во Владивостоке. Речь идет о доме № 25, где будут проживать 230 семей. Из них 120 купили квартиры по условиям государственной программы «Жилье для российской семьи». Официальная церемония сдачи объекта в эксплуатацию запланирована на 10 июля.

Как сообщила Корпорация развития Приморского края, дом полностью достроен согласно проекту и договору долевого участия, ранее заключенному приморцами с застройщиком комплекса КППК «Приморкрайстрой». Благоустроена придомовая территория: посажены более 150 деревьев и кустов, установлены малые архитектурные формы, создана детская площадка, организована парковочная зона.

Для завершения строительства долгостроев в ЖК «Снеговая Падь» был выбран механизм работы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края.

— Работу выполнил подрядчик ООО «Профитекс», который подал заявку на конкурс и выиграл его. Сейчас он считается одним из самых добросовестных в Приморье. На момент передачи компании объекта готовность дома составляла 68%. На завершение строительства потребовалось почти 150 миллионов рублей, выделенных по субсидии из краевого бюджета. На работы потребовалось чуть больше восьми месяцев, небольшие задержки по благоустройству были вызваны июньскими проливными дождями, — рассказала генеральный директор корпорации и советник губернатора Приморья по вопросам долевого строительства Ольги Сун-жаю.

Ключи от квартир жильцы получат после постановки дома на кадастровый учет и подписания акта приема-передачи всех помещений от застройщика жильцам. Обычно на это уходит месяц после сдачи дома в эксплуатацию.

Постройка многоэтажных домов в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» началась в 2015 году, но через некоторое время была заморожена.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, с апреля 2019 года в регионе сдано в эксплуатацию семь долгостроев. С начала этого года в работе находится более 20 проблемных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU