2020-07-09T05:54:10+03:00
Общество

Минус еще один долгосторой: во Владивостоке сдали дом в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д»

Ключи от долгожданных квартир жильцы получат приблизительно через месяц
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
ЖК "Снеговая Падь. Комплекс Д». Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаЖК "Снеговая Падь. Комплекс Д». Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Изменить размер текста:

Завершен так называемый долгострой в жилом комплексе «Снеговая Падь. Комплекс Д» во Владивостоке. Речь идет о доме № 25, где будут проживать 230 семей. Из них 120 купили квартиры по условиям государственной программы «Жилье для российской семьи». Официальная церемония сдачи объекта в эксплуатацию запланирована на 10 июля.

Как сообщила Корпорация развития Приморского края, дом полностью достроен согласно проекту и договору долевого участия, ранее заключенному приморцами с застройщиком комплекса КППК «Приморкрайстрой». Благоустроена придомовая территория: посажены более 150 деревьев и кустов, установлены малые архитектурные формы, создана детская площадка, организована парковочная зона.

Для завершения строительства долгостроев в ЖК «Снеговая Падь» был выбран механизм работы Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края.

— Работу выполнил подрядчик ООО «Профитекс», который подал заявку на конкурс и выиграл его. Сейчас он считается одним из самых добросовестных в Приморье. На момент передачи компании объекта готовность дома составляла 68%. На завершение строительства потребовалось почти 150 миллионов рублей, выделенных по субсидии из краевого бюджета. На работы потребовалось чуть больше восьми месяцев, небольшие задержки по благоустройству были вызваны июньскими проливными дождями, — рассказала генеральный директор корпорации и советник губернатора Приморья по вопросам долевого строительства Ольги Сун-жаю.

Ключи от квартир жильцы получат после постановки дома на кадастровый учет и подписания акта приема-передачи всех помещений от застройщика жильцам. Обычно на это уходит месяц после сдачи дома в эксплуатацию.

Постройка многоэтажных домов в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» началась в 2015 году, но через некоторое время была заморожена.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, с апреля 2019 года в регионе сдано в эксплуатацию семь долгостроев. С начала этого года в работе находится более 20 проблемных объектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ни дня без смерти от COVID-19 в июле: в Приморье умер еще один пациент госпиталя
55 выявили — 139 выписали: итоги минувших суток по COVID-19 сообщил оперштаб Приморья
Поломанное такси на объездной трассе Владивостока стало причиной серьезного ДТП и пробки
Без удовлетворения: экс-директор «Примкрайстроя» все же отправится на 9 лет в колонию строгого режима
Минус еще один долгосторой: во Владивостоке сдали дом в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д»
МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки товаров из районных продуктовых магазинов
Во Владивостоке объем почтовых перевозок за полгода вырос на 12%
Спикер парламента Приморья сообщил, что вылечился от COVID-19
Мотоциклист из Уссурийска, сбивший пару 17-летних ребят и скрывшийся с места происшествия, найден полицией
В Приморье на «убитую» дорогу нанесли новую разметку – прямо по ямам
Сегодня мэр Владивостока все же отчитается перед городской Думой за прошлый год
«COVID никуда не делся. Проверено»: лидер «Мумий Тролль» попал на карантин
Синоптики пообещали жару в Приморье до +30°C
Житель Окатовой пообещал соседу в интернете, что разобьет ему BMW X5. И разбил
Исполнителя «Дня Победы» по-цыгански отметили наградой
«Восточный Порт» открыл ежегодный «Экомарафон» высадкой деревьев и кустарников во Врангеле
На въезде в Большой Камень ограничат движение большегрузов
Мэрия Владивостока «ищет» Пушкина
Одни сутки — одна смерть в Приморье от COVID-19
57 новых случаев выявления коронавируса в Приморье в течение суток
Селфи у Кравцовских водопадов, сторис в Астафьева: в «диких» местах отдыха появилась связь стандарта LTE
У берега острова Русский во Владивостоке утонуло рыболовное судно
«COVID-19. Будет ли выход?». Во Владивостоке сняли короткометражку о коронавирусе
На объездной трассе Владивостока вспыхнул автомобиль
Обновление флота позволит Русской Рыбопромышленной Компании снизить выбросы CO2 в 2 раза.
Ночные дожди в Приморье не ухудшили обстановку с подтоплениями
Во Владивостоке застройщик устанавливает бетонные блоки через машины местных жителей