Без удовлетворения: экс-директор «Примкрайстроя» все же отправится на 9 лет в колонию строгого режима

9 Июль 2020 2020-07-09T06:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Вступил в силу приговор бывшему директору предприятия «Примкрайстрой» Игорю Сологубу за получение взятки в особо крупном размере. В декабре 2019 года Советский районный суд Владивостока назначил экс-руководителю девять лет колонии строгого режима и штрафом в 45 миллионов рублей. Теперь же вышестоящая инстанция Приморского краевого суда оставила апелляционные жалобы со стороны защиты без удовлетворения, сообщила Прокуратура края.

Игоря Сологуба признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ. В апреле 2016 года он получил от коммерческого директора строительной компании 2 миллиона рублей. Это была лишь часть взятки в 9 миллионов, которую надеялся получить директора «Приморкрайстроя». За эти деньги он обещал своевременно и полностью оплатить выполненные компанией строительные и монтажные работы на объекте «Жилой район „Снеговая Падь“. Комплекс Д». Однако взяточник в момент получения денег уже находился под наблюдение регионального управления ФСБ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU