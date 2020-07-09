2020-07-09T06:43:33+03:00
Общество

55 выявили — 139 выписали: итоги минувших суток по COVID-19 сообщил оперштаб Приморья

Губернатор заявил: «Ситуация остается сложной, несмотря на снижение числа заболевших»
Никита СЕРГЕЕВ
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Сейчас в крае находится на лечении от covid-19 почти 1400 человекСейчас в крае находится на лечении от covid-19 почти 1400 человекФото: Олег УКЛАДОВ
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Темп прироста заболевших COVID-19 в Приморье продолжает снижаться и сейчас составляет 1,1%. За сутки вирус нашли еще у 55 приморцев. Общее число жителей края, получивших диагноз с начала эпидемии — 4904. По данным краевого минздрава, возраст заболевших варьируется от 30 до 80 лет. Снят диагноз за последние 24 часа у 139 приморцев.

Стало известно еще об одном скончавшемся от новой инфекции пациенте – мужчине 63 лет. У него болезнь сопровождалась тяжелыми хроническими заболеваниями.

«В 30% случаев болезнь протекает в средней форме, у 10% — в тяжелой. В настоящее время из почти 1400 человек, проходящих лечение от коронавирусной инфекции, 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, у 586 пациентов — средняя степень болезни», — уточнили представители министерства.

На ежедневном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Олег Кожемяко в очередной раз заострил внимание глав муниципалитетов и руководителей ведомств на контроле за строгим соблюдением жителями территорий санитарных норм.

— Ситуация остается сложной, несмотря на снижение числа заболевших. Мы не должны допускать попустительства в вопросах соблюдения требований Роспотребнадзора, поэтому работа административных комиссий должна быть эффективной, — заявил Кожемяко.

Сообщение пресс-службы краевого правительства говорится, что за сутки в регионе проверено более 900 торговых точек, более 1000 единиц общественного транспорта и такси, 18 баз отдыха. По итогам рейдов составлено 82 протокола о правонарушениях. Материалы направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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