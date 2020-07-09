Ни дня без смерти от COVID-19 в июле: в Приморье умер еще один пациент госпиталя

Сейчас уровень летальности от коронавируса в регионе составляет 1,13%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О смерти еще одного пациента ковидного госпиталя в Приморье сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская. Мужчине было 63 года. Заболевание у него сопровождалось тяжелыми хроническими заболеваниями.

Увы, ни один июльский день не обошелся в крае без смерти от коварной болезни. Последние «нулевые» даты, когда не было объявлено ни об одном умершем, пришлись на 27 и 28 июня.

Статистика летальности в Приморье. Инфографика: Яндекс.Статистика.Коронавирус

Сейчас уровень летальности от коронавируса в регионе составляет 1,13%. Приморье занимает третью строчку среди субъектов Дальнего Востока по смертности от новой болезни. Выше находятся Еврейская автономная область — 1,33% и Забайкальский край — 1,26%.

Темп прироста заболевших в Приморье продолжает снижаться — сегодня он составляет 1,1%. За сутки выявили 55 новых инфицированных. Вчера таких людей было — 57, а позавчера — 60. Всего в крае с начала эпидемии вирус обнаружили у 4904 приморцев. Однако уже почти 70% инфицированных от болезни излечились.

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