2020-07-09T08:33:57+03:00
Общество

Директор «Приморского океанариума» задержан ФСБ при получении взятки 2 миллиона рублей

Следствие считает, что Сергей Логинов планировал получать такие взятки каждый квартал
Константин МИХАЙЛОВ
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Директор "Приморского океанариума" задержан ФСБ при получении взяткиДиректор "Приморского океанариума" задержан ФСБ при получении взяткиФото: Антон ПИКУС
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Директора «Приморского океанариума» Сергея Логинова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в коррупции. Задержание произошло вчера, 8 июля, когда руководитель учреждения получал взятку в 2 миллиона рублей.

По версии следствия это была уже вторая взятка на такую сумму. Первую Логинов получил 30 марта через посредника от директора коммерческого предприятия, которое выполняет работы по обслуживанию жизнеобеспечения океанариума. 2 миллиона рублей являлись частью ежеквартальной выплаты «от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

СПРАВКА:

Сергей Логинов начал руководить «Приморским океанариумом» в ноябре 2018 года. До этого у него в подчинении была эксплутационно-техническая служба учреждения. Его предшественником на месте директора был Александр Михайлюк, оставивший должность по собственному желанию из-за гибели афалины по кличке Ева.

Ранее уголовные дела, в которых фигурировало название океанариума, были связаны лишь со строительством этого научно-образовательного комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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