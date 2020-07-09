Полковая чаша для «Нормандии — Неман» вручена в Приморье

9 Июль 2020 2020-07-09T09:40:01+03:00

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В Приморье состоялась торжественная церемония вручения Полковой чаши 18-му штурмовому авиационному полку «Нормандия — Неман».

В селе Черниговка, где базируется соединение, заместитель Министра обороны России Андрей Картаполов вручил командиру полка Сергею Легаеву Полковую чашу — почетную награду Минобороны России, которая вручается воинским соединениям за отличие при выполнении боевых задач, успехи в боевой учебе и обновления нового вооружения и техники.

Авиаполк стал первым войсковым соединением ВВО, получившим Полковую чашу. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— Не было в истории современной России конфликта, где штурмовики-гвардейцы не проявили бы себя с самой лучшей стороны. От Афганистана до Кавказа, и сейчас в Сирийской Арабской Республике. Почти все военнослужащие полка награждены государственными наградами за участие в антитеррористической операции. И, конечно, навсегда в памяти всего нашего народа останется бессмертный подвиг командира эскадрильи майора Романа Филипова, который вновь показал всему миру, что такое российский воинский дух, — сказал Андрей Картаполов.

На церемонии вручения Полковой чаши. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Военных летчиков также поздравил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что именно 18-й штурмовой авиаполк стал первым войсковым соединением Восточного военного округа, который удостоился столь высокой награды от Министерства обороны.

СПРАВКА:

Традиция вручать полковую или корабельную чашу воинским соединениям, как знак особого доверия и признания заслуг в обеспечении безопасности государства, была введена по решению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в 2018 году.

18-й штурмовой авиационный полк получил почетное наименование «Нормандия — Неман» в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне в 1995 году. 18-й гвардейский истребительный полк (до 7 марта 1943 года — 6-й истребительный) был сформирован на Дальнем Востоке в 1938 году. С 20 июля 1941 года полк участвовал в боях против немецких войск. После того, как на базе французской эскадрильи «Нормандия» сформировали авиаполк, 18-й гвардейский авиаполк и полк французских летчиков вместе входили в состав 303-й истребительной авиадивизии, уничтожив 427 самолетов противника.

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ИСТОЧНИК KP.RU