Устроители марафона Galaxy Vladivostok уверены: в конце сентября можно будет бегать массово

9 Июль 2020 2020-07-09T10:34:03+03:00

Как обычно, дистанция забега проложена через оба моста Владивостока

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Пятый Galaxy Vladivostok Marathon состоится 26 сентября. Во всяком случае, так планируют его организаторы. По их информации, заявки подали уже больше тысячи человек и регистрация участников продолжается.

— На протяжении пяти лет самой массовой дистанцией остаются 5 километров. Она также популярна благодаря формату семейного забега, который выбирают родители с детьми старше 10 лет. Интересно, что в этом году регистрируется большое количество новых участников. Это в том числе говорит о том, что из-за длительного периода самоизоляции люди соскучились по спорту, — сообщила спортивный директор Galaxy Vladivostok Marathon Ольга Гаева.

Интересно, что второй по популярности является марафонская дистанция. Традиционные 42,2 километра сотни участников пробегут по трассе на острове Русский и двум мостам Владивостока.

Немало людей подали заявки на дистанции 10 км и 21,1 км. Устроители марафона относят основную часть этих бегунов к тем, кто целенаправленно занимается спортом и из года в год улучшает свои личные результаты.

Как заверяет беговой клуб RunDnsRun, в марафоне ежегодно около четверти участников составляют зарубежные гости. В прошлом году по мостам бежали легкоатлеты из 25 стран. В 2020-м, не смотря на непростую ситуацию в мире, иностранцы ждут открытия границ и шлют заявки на участие.

— Мы уже получили заявки из Южной Кореи, Германии, Намибии, Швейцарии и Японии. Активно регистрируются и участники из регионов России. С нами бежит Хабаровск, Амурская область, Сахалин, Якутия, Камчатка, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, — рассказала продюсер Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

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ИСТОЧНИК KP.RU