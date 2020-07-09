Энергетики ДРСК напоминают о правилах безопасности на отдыхе

9 Июль 2020 2020-07-09T11:03:52+03:00

Для многих лето – это время отдыха на природе, поэтому АО «ДРСК» в очередной раз напоминает о правилах поведения вблизи энергообъектов

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В летний период, особенно во время подъема рек, важно соблюдать меры предосторожности при выборе места для рыбалки - необходимо обращать внимание на наличие поблизости энергообъектов.

Человек может ненамеренно спровоцировать поражение электрическим током, приблизившись удочкой на недопустимое расстояние к проводу ЛЭП. По статистике, полутора метров достаточно, чтобы получить электротравму. Последствия могут быть очень тяжёлыми, вплоть до летального исхода

Гражданам, выезжающим на пикники необходимо правильно выбрать место остановки, нельзя обустраивать место отдыха и разводить костер в охранных зонах высоковольтных линий, это может привести к поражению током, особенно при сильном ветре или в грозу.

Родителям необходимо провести с детьми профилактические беседы и разьяснить им правила электробезопасности. Особенно необходимо обратить внимание на недопустимость проникновения на энергообъекты и приближаться к провисшим или оборванным проводам.

Действующими правилами установлены охранные зоны линий электропередачи, которые проходят по территории водоемов – это территория воздушного и водного пространства по обе стороны от крайних проводов. Для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ - это расстояние 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ — 20 метров.