2020-07-09T11:14:11+03:00
Общество

Более 4 миллионов рублей можно получить на создание приюта для животных в Приморье

На гранты для НКО, готовых помогать «братьям нашим меньшим», выделено более 26 миллионов рублей
Никита СЕРГЕЕВ
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Для НКО предусмотрено не более шести грантов на сумму 4,3 миллиона рублей для создания приюта для безнадзорных животныхДля НКО предусмотрено не более шести грантов на сумму 4,3 миллиона рублей для создания приюта для безнадзорных животныхФото: Михаил ФРОЛОВ
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Более 4 миллионов рублей на создание приюта для бездомных животных может получить любая некоммерческая организация (НКО) в Приморье. Документы на участие в конкурсе на получение гранта принимаются до 30 июля.

— Для НКО предусмотрено не более шести грантов на сумму 4,3 миллиона рублей для создания приюта для безнадзорных животных. Одно из требований — организация должна существовать не менее года. Чтобы не создавались «организации-однодневки», — рассказал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин.

Он сообщил, что уже ведется активная работа по подбору земельных участков для строительства приютов в Артеме, Надеждинском районе, Лесозаводске и Арсеньеве. Ожидается, что подключатся Находка и Владивосток.

Всего на эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Требования для участников конкурса и конкурсная документация размещены на официальном сайте государственной ветеринарной инспекции Приморского края в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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