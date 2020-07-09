Более 4 миллионов рублей можно получить на создание приюта для животных в Приморье
Более 4 миллионов рублей на создание приюта для бездомных животных может получить любая некоммерческая организация (НКО) в Приморье. Документы на участие в конкурсе на получение гранта принимаются до 30 июля.
— Для НКО предусмотрено не более шести грантов на сумму 4,3 миллиона рублей для создания приюта для безнадзорных животных. Одно из требований — организация должна существовать не менее года. Чтобы не создавались «организации-однодневки», — рассказал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморского края Дмитрий Кузин.
Он сообщил, что уже ведется активная работа по подбору земельных участков для строительства приютов в Артеме, Надеждинском районе, Лесозаводске и Арсеньеве. Ожидается, что подключатся Находка и Владивосток.
Всего на эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приморья.
Требования для участников конкурса и конкурсная документация размещены на официальном сайте государственной ветеринарной инспекции Приморского края в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».
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ИСТОЧНИК KP.RU