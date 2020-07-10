Почта России в Приморье стала привлекательной для молодых специалистов

10 Июль 2020 2020-07-10T04:30:27+03:00

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В структуре Почты России трудятся 1250 специалистов в возрасте до 35 лет. Молодые люди выбирают разные специальности в сфере продаж, логистики, IT–направления и административной сфере – все они востребованы в компании.

«Работать на Почте России сегодня – это не только возможность получить карьерный старт. Для молодых специалистов – это реальные инвестиции в себя, возможность не бояться решения сложных вопросов и проявить себя в молодежных корпоративных проектах», – подчеркивает заместитель директора по кадровым и социальным вопросам макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Анна Мехтиева.

Почта России поддерживает молодежь в стремлении улучшать, создает локации для проведения молодежных мероприятий и волонтерских проектов, организует участие сотрудников в ярких спортивных событиях. В компании действует корпоративная программа «Молодежный совет».

В рамках программы специалисты учатся взаимодействовать с командой – в условиях пандемии обсуждение и организация проектов происходит в онлайн, а их решение реализуется в обычной жизни. Так, участники молодежного совета в своем коллективе помогают коллегам следовать экологически-ответственному образу жизни, став инициаторами сбора отработанных батареек для их дальнейшей утилизации. Активисты постоянно обмениваются новыми знаниями: ответить на вопросы почтовой викторины, какие книги прочитать и посмотреть новинки кино, как адаптироваться в коллективе и стать драйвером изменений на своем рабочем месте – каждый молодой специалист знает, к кому можно обратиться, чтобы воплотить идеи и сделать лучше свою работу.

Идеи молодежи развивают стремление заниматься спортом: легкой атлетикой, футболом, волейболом, дартсом, настольным теннисом – почтовые работники запускают в сети интернет тематические видео, тренируются для участия в корпоративной Почтовой Спартакиаде и готовятся представлять компанию в летнем всероссийском полумарафоне «ЗаБег». Успешный опыт уже есть: в 2019 году на Почтовой спартакиаде в Москве команда макрорегиона «Дальний Восток» Почты России заняла третье место в общекомандном зачете и первое место по количеству медалей, завоевав 11 медалей.

В преддверии Дня Российской почты, который в этом году празднуется 12 июля, отметим, сегодня Почта России – цифровая почтово-логистическая компания, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению всей страны. Профессии почтовой отрасли выбирают все больше молодых людей. Это специалисты нового поколения, которые работают с цифровыми технологиями и предлагают решения для повышения качества клиентского сервиса.