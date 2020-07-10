2020-07-10T04:30:27+03:00
Общество

Почта России в Приморье стала привлекательной для молодых специалистов

Молодые люди выбирают разные специальности в сфере продаж, логистики, IT–направления и административной сфере
Поделиться:
Изменить размер текста:

В структуре Почты России трудятся 1250 специалистов в возрасте до 35 лет. Молодые люди выбирают разные специальности в сфере продаж, логистики, IT–направления и административной сфере – все они востребованы в компании.

«Работать на Почте России сегодня – это не только возможность получить карьерный старт. Для молодых специалистов – это реальные инвестиции в себя, возможность не бояться решения сложных вопросов и проявить себя в молодежных корпоративных проектах», – подчеркивает заместитель директора по кадровым и социальным вопросам макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Анна Мехтиева.

Почта России поддерживает молодежь в стремлении улучшать, создает локации для проведения молодежных мероприятий и волонтерских проектов, организует участие сотрудников в ярких спортивных событиях. В компании действует корпоративная программа «Молодежный совет».

В рамках программы специалисты учатся взаимодействовать с командой – в условиях пандемии обсуждение и организация проектов происходит в онлайн, а их решение реализуется в обычной жизни. Так, участники молодежного совета в своем коллективе помогают коллегам следовать экологически-ответственному образу жизни, став инициаторами сбора отработанных батареек для их дальнейшей утилизации. Активисты постоянно обмениваются новыми знаниями: ответить на вопросы почтовой викторины, какие книги прочитать и посмотреть новинки кино, как адаптироваться в коллективе и стать драйвером изменений на своем рабочем месте – каждый молодой специалист знает, к кому можно обратиться, чтобы воплотить идеи и сделать лучше свою работу.

Идеи молодежи развивают стремление заниматься спортом: легкой атлетикой, футболом, волейболом, дартсом, настольным теннисом – почтовые работники запускают в сети интернет тематические видео, тренируются для участия в корпоративной Почтовой Спартакиаде и готовятся представлять компанию в летнем всероссийском полумарафоне «ЗаБег». Успешный опыт уже есть: в 2019 году на Почтовой спартакиаде в Москве команда макрорегиона «Дальний Восток» Почты России заняла третье место в общекомандном зачете и первое место по количеству медалей, завоевав 11 медалей.

В преддверии Дня Российской почты, который в этом году празднуется 12 июля, отметим, сегодня Почта России – цифровая почтово-логистическая компания, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению всей страны. Профессии почтовой отрасли выбирают все больше молодых людей. Это специалисты нового поколения, которые работают с цифровыми технологиями и предлагают решения для повышения качества клиентского сервиса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цепь смертей от коронавируса в Приморье не прерывается
Сбербанк запускает SberPay — новую систему платежных сервисов
На выходных будет 5000: растет число приморцев, инфицированных COVID-19 во время эпидемии
Инспекторы ППС из Артема задержали убийцу, зарезавшего женщину
В медицину со школьной скамьи: в приморских школах появятся специальные классы
Почта России в Приморье стала привлекательной для молодых специалистов
«ГИБДД, ваш клиент»: поездку по встречке во Владивостоке засняли очевидцы
Владивосток 11 июля отметит День рыбака
Житель Находки выкинул щенка из окна пятого этажа
«Россети ФСК ЕЭС» направит свыше 1,6 млрд рублей на строительство ЛЭП для электроснабжения угольного порта «Суходол» в Приморье
Библиотеки Владивостока откроются 16 июля
Завершены поиски без вести пропавшей 13-летней Виктории в Приморье
Появилось видео с задержанным директором Приморского океанариума
Что опять?!! Из трубы ТЭЦ-2 во Владивостоке повалил черный дым
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня
Более 4 миллионов рублей можно получить на создание приюта для животных в Приморье
Энергетики ДРСК напоминают о правилах безопасности на отдыхе
Устроители марафона Galaxy Vladivostok уверены: в конце сентября можно будет бегать массово
Полковая чаша для «Нормандии — Неман» вручена в Приморье
Директор «Приморского океанариума» задержан ФСБ при получении взятки 2 миллиона рублей
Ни дня без смерти от COVID-19 в июле: в Приморье умер еще один пациент госпиталя
55 выявили — 139 выписали: итоги минувших суток по COVID-19 сообщил оперштаб Приморья
Поломанное такси на объездной трассе Владивостока стало причиной серьезного ДТП и пробки
Без удовлетворения: экс-директор «Примкрайстроя» все же отправится на 9 лет в колонию строгого режима
Минус еще один долгосторой: во Владивостоке сдали дом в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д»
МТС и Rate&Goods запускают сервис доставки товаров из районных продуктовых магазинов
Во Владивостоке объем почтовых перевозок за полгода вырос на 12%