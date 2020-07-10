В медицину со школьной скамьи: в приморских школах появятся специальные классы

10 Июль 2020 2020-07-10T04:33:28+03:00

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Медицинские классы появятся в школах Приморского края. С помощью проекта местные власти хотят познакомить ребят с профессией врача, а также привлечь подростков к учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Ранее в регионе провели конкурс, чтобы отобрать школы для проекта. Как сообщает краевое министерство образования, одним из критериев выбора учебных учреждений было количество школьников, которые за последние три года выбирали для сдачи ЕГЭ химию и биологию, а также оценивался средний балл по результатам этих экзаменов.

— Предпрофессиональные классы создадут на базе пяти школ, две из них располагаются во Владивостоке, еще по одной — в Уссурийске, Находке и Арсеньеве. На оснащение их необходимым оборудованием из бюджета выделят 70 миллионов рублей. Средства направят в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», — прокомментировала инициативу министр образования края Наталья Бондаренко.

Министр считает, что предпрофессиональные классы помогут школьникам сделать осознанный выбор при поступлении в следующее учебные заведения.

Школы, которые участвующие в проекте будут выстраивать учебный процесс совместно с медицинскими колледжами и вузами края, а также потенциальными работодателями. Это позволит ребятам узнать о профессии врача не только в теории, но и на практике.

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ИСТОЧНИК KP.RU