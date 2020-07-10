2020-07-10T06:10:51+03:00
Общество

На выходных будет 5000: растет число приморцев, инфицированных COVID-19 во время эпидемии

За прошедшие сутки в Приморье выявлено еще 55 человек, имеющих новый коронавирус
Никита СЕРГЕЕВ
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В Приморье выявлено еще 55 человек, имеющих новый коронавирусВ Приморье выявлено еще 55 человек, имеющих новый коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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4959 человек — таково число тех, кто заразился новой коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в Приморском крае. Судя по количеству ежедневно выявляемых новых инфицированных, общее число приморцев, имеющих или имевших COVID-19, в предстоящий уик-энд превысит 5 тысяч. За минувшие 24 часа в регионе было зарегистрировано еще 55 новых носителей вируса.

За сутки выписано из госпиталей 97 человек. Общее количество выздоровевших составило 3509 пациентов.

На очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что тем прироста заболевших со вчерашнего дня не изменился — 1,1%. Из тех, кто в данный момент проходит лечение от нового заболевания. 50 человек находятся в тяжелом состоянии.

От болезни скончался еще один пациент ковидного госпиталя — 39-летний мужчина. Сообщается, что болезнь у него протекала в крайне тяжелой форме.

Распространение COVID-19 в Приморском крае. Инфографика: сайт правительства Приморья

Распространение COVID-19 в Приморском крае. Инфографика: сайт правительства Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что основными «рычагами» нормализации эпидобстановки остаются административные комиссии.

За сутки проверено более 880 торговых точек, более 1110 единиц общественного транспорта и такси, 28 баз отдыха и пляжей. По итогам рейдов составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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