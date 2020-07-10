Цепь смертей от коронавируса в Приморье не прерывается

10 Июль 2020 2020-07-10T06:26:07+03:00

Объявлено о еще одном умершем от опасной болезни. Мужчине не исполнилось 40 лет [инфографика]

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За сутки в Приморском крае от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Это был 39-летний мужчина, у которого болезнь протекала в крайне тяжелой форме, сообщили в ходе заседания оперативного штаба сегодня, 10 июля.

50 пациентов, из числа проходящих в настоящее время лечение в крае, находятся в тяжелом состоянии. Число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 4959 человек. Из них 55 новых инфицированных было выявлено за прошедшие сутки. Подавляющее большинство — во Владивостоке.

Распространение COVID-19 по Приморскому краю. Инфографика: сайт правительства Приморья

— За сутки выписано 97 человек, общее количество выздоровевших составило 3509 пациентов, — информировала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Темп прироста заболевших в Приморье остается на уровне 1,1%,

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ИСТОЧНИК KP.RU