2020-07-10T07:36:55+03:00
Происшествия

Пожарным пришлось выбивать стекла, чтобы спасти квартиру в многоэтажке Владивостока

ЧП произошло в Первомайском районе города. В комнате загорелась техника и мебель[видео]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке случился пожар в многоквартирном домеВо Владивостоке случился пожар в многоквартирном домеФото: Милана СОКОЛ
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В полдень 10 июля во Владивостоке загорелась одна из квартир в доме №4 на улице Марины Расковой. Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных. Благодаря своевременному обращению и оперативным действиям специалистов, квартиру удалось отстоять от огня.

Возгорание произошло на 4-ом этаже жилого дома. Тревожный вызов на пульт оперативного дежурного МЧС поступил в 12:07. Первые пожарные расчеты прибыли по указанному адресу спустя 7 минут. К моменту приезда специалистов на месте ЧП уже собрались жильцы с окрестных домов. Хозяина не было дома, поэтому поникнуть в горящее помещение специалисты смогли через балкон, предварительно разбив окна.

Во Владивостоке пожарные отстояли квартиру от огня.Милана СОКОЛ

– Во время разведки было установлено, что в квартире горела мебель. Пожарные приступили к тушению, огонь удалось локализовать в 12:48. Полностью пожар был ликвидирован в 13:09, – прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по приморскому краю.

Огонь успел распространиться на площадь 10 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении участвовали 11 человек личного состава и 3 пожарные машины. Из-за чего произошло возгорание, выяснят эксперты. По предварительным данным, могло произойти короткое замыкание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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