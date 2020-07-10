В больнице Врангеля станет теплее благодаря помощи Фонда «Восточный Порт»

10 Июль 2020 2020-07-10T10:37:05+03:00

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В рамках комплекса строительных работ, запланированных на 2020 год Фондом «Восточный Порт» во Врангеле, стартовал ремонт здания главного медучреждения микрорайона. Работы включают в себя утепление фасада и торца, выходящих на северную подветренную сторону здания.

Как рассказали в администрации Восточной больницы, проблема теплосбережения в холодное время года была головной болью для медперсонала на протяжении 40 лет с момента сдачи «Восточной» в эксплуатацию. В кабинетах, где ведётся приём пациентов, зимой в ветреную погоду не спасают даже работающие на полную мощность батареи и обогреватели. И вот теперь, при поддержке Фонда «Восточный Порт» эту проблему удастся решить. На первом этапе работ стены больницы с внешней стороны будут обшиты плитами пожаробезопасного пенополистирола, который затем пройдёт штукатурную обработку.

Летняя ремонтно-строительная кампания Фонда «Восточный Порт» стартовала в начале июля после отмены ограничительных мер, введённых из-за распространения COVID-19. Работы проводятся в рамках реализации Фондом комплекса программ социального развития – «Здоровье», «Комфортная среда», «Дети», «Образование» и других, направленных на развитие посёлка Врангель. Уже построена новая лестница к детскому саду №65 взамен старой и разрушенной временем. В ближайших планах – комплексный ремонт средней школы №19, замена систем противопожарной безопасности в дошкольных учреждениях и благоустройство посёлка.