Больше тысячи: поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon

10 Июль 2020 2020-07-10T10:46:34+03:00

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Больше тысячи человек подали заявки для участия в пятом юбилейном Galaxy Vladivostok Marathon, который состоится во Владивостоке 26 сентября. Регистрация на самое масштабное беговое событие Дальнего Востока продолжается. При этом организаторы уже отмечают, что в числе участников рекордное количество людей, которые в этом году выйдут на старты впервые.

«На протяжении пяти лет самой массовой дистанцией остаются 5 км, ведь такое расстояние по силам преодолеть каждому. «Пятерочка» также популярна благодаря формату семейного забега, который выбирают родители с детьми старше 10 лет. Интересно, что в этом году регистрируется большое количество новых участников. Это в том числе говорит о том, что из-за длительного периода самоизоляции люди соскучились по спорту. Мы рады, что наш марафон помогает вернуться к активному образу жизни. Само событие длится всего один день, но не менее важная его часть - период подготовки спортсменов-любителей. Все это время бегуны сконцентрированы на своей цели, регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой», - рассказала спортивный директор Galaxy Vladivostok Marathon Ольга Гаева.

На втором месте в рейтинге популярности у зарегистрировавшихся участников - марафонская дистанция. Пробежать 42,2 км по живописной трассе по острову Русский и двум знаменитым мостам Владивостока намерены сотни легкоатлетов.

«Профессионалы всегда регистрируются первыми. Они следят за международными календарями марафонов, выбирают для себя новые маршруты, новые города и страны. Марафонцы своего рода коллекционеры, а медаль из Владивостока с этой точки зрения ценный трофей. У нас интересная и довольно сложная трасса с общим набором высот в 800 метров, а еще это возможность увидеть Дальний Восток, захватить бархатный сезон и успеть искупаться в Японском море», - добавляет Ольга Гаева.

Количество легкоатлетов, зарегистрировавшихся на дистанции в 10 км и 21,1 км пока примерно одинаковое. Как правило, это люди, которые основательно занимаются спортом и целенаправленно из года в год улучшают свои личные результаты, развивают скорость или выносливость.

«На Владивостокском марафоне всегда четверть участников – иностранцы. Это наша гордость и одна из отличительных черт. В прошлом году по мостам бежали легкоатлеты из 25 стран. Сейчас все они с нетерпением ждут открытия границ и настроены оптимистично. Мы уже получили заявки из Южной Кореи, Германии, Намибии, Швейцарии и Японии. Активно регистрируются и участники из регионов России. С нами бежит Хабаровск, Амурская область, Сахалин, Якутия, Камчатка, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Мы приглашаем всех!», - рассказала продюсер Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

Организаторы также отметили, что подготовка к событию набирает обороты. Пока новые участники регистрируются и выходят на ежедневные пробежки и бесплатные субботние пробежки с клубом RunDnsRun, для них готовят медали с уникальным дизайном и стартовый пакет. В нем спортсмены получат яркую беговую экипировку с символикой юбилейного Galaxy Vladivostok Marathon, а также раздаточные материалы и индивидуальный датчик хронометрии.

Зарегистрироваться для участия во Владивостокском марафоне можно на официальном сайте события galaxymarathon.com.