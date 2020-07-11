2020-07-11T04:55:54+03:00
Общество

Единственный актер из Владивостока, получивший Оскара, родился 100 лет назад

Отпраздновать юбилей звезды «Великолепной семерки» приглашают сегодня в сквер его имени на Алеутской
Сергей БАЛАНОВ
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Памятная табличка во ВладивостокеПамятная табличка во Владивостоке
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11 июля 1920 года во Владивостоке, в фамильном особняке по улице Алеутской, 15б, в семье Бориса Бринера и Маруси Благовидовой родился мальчик Юлий. Его Жюль Бринер – выходец из Швейцарии - попал во Владивосток в 1874 году и основал здесь транспортный и горнорудный бизнес. Но именно Юлию Борисовичу, или как мы его знаем теперь – Юлу Бриннеру, американскому актеру, предстоит стать самым знаменитым владивостокцем.

Юл прожил во Влдивостоке недолго. События 1920-х заставили семью перебраться в Харбин, затем в Париж и в США. В штатах Юл стал актером, добавил вторую «н» в свою фамилию и получил премию «Оскар» - за главную роль в фильме «Король и я».

Этот фильм принес ему славу, но советскому и российскому зрителю Юл Бриннер известен прежде всего по главной роли в легендарном вестерне «Великолепная семерка».

Актер никогда не забывал о своих русских корнях, подтверждение чего – роли Тараса Бульбы и Дмитрия Карамазова. Актерскому мастерству Бриннер учился в Америке у Михаила Чехова – выдающегося театрального педагога и режиссера, племянника знаменитого писателя.

С 2003 года в дальневосточной столице проходит международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого», почетным гостем которого ежегодно стал сын Юла Бриннера – писатель Рок Бриннер, учредивший специальный приз за лучший актерский дебют имени своего знаменитого отца и написавший несколько книг о нем. В этом году в октябре в рамках очередного кинофестиваля пройдут Бриннеровские чтения. Кроме того, краевой академический театр имени М.Горького – готовит спектакль о жизни Юла Бриннера по пьесе местного драматурга Юрия Гончарова.

По инициативе кинофестиваля «Меридианы Тихого» в 2005 году на здании фамильного особняка семьи Бриннеров была установлена мемориальная доска с барельефом Юла Бриннера (скульптор - Константин Ли), а в 2012 году в сквере особняка, где родился будущий актер, установлен памятник Юлу Бриннеру (скульптор - Алексей Бокий).

Именно здесь, в сквере Бриннера (ул. Алеутская,15Б), 11 июля 2020 года в 14:00 по случаю юбилея Юла Бриннера состоится сбор общественности Владивостока. Вход открыт для всех желающих!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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