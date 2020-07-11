Число заболевших коронавирусом в Приморье перевалило за 5 тысяч, есть погибший

11 Июль 2020 2020-07-11T06:33:30+03:00

Последние новости по коронавирусу в Приморье на 11 июля Фото: Сергей БАЛАНОВ

Последние новости по коронавирусу в Приморье на 11 июля

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За последние сутки в Приморье выявили коронавирус у 51 человека. Итого с начала эпидемии число случаев перевалило за 5 тысяч.

- Еще 51 случай COVID-19 выявлен в Приморье за сутки. На сегодняшний день количество заболевших в крае уже 5010 человек, – проинформировала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

По информации штаба, за минувшие сутки темп прироста заболевших составил 1,3%, от коронавируса скончался еще один человек. Общее число смертей – 58.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU