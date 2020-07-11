2020-07-11T06:52:00+03:00
Происшествия

Житель Артема познакомился с девушкой на рынке. Его нашли мертвым под завалами мебели

На разгадку у следователей и криминалистов ушло несколько часов [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Кадр следственного эксперимента в АртемеКадр следственного эксперимента в Артеме
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Жительница Артема позвонила 8 июля в полицию и сообщила, что ее сосед несколько дней не выходит из дома. По вызову к частному дому на улице Сурикова приехал наряд. Когда они попали в жилище, перед глазами предстала ужасная картина - 67-летний хозяин дома лежал без признаков жизни, заваленный мебелью и различными предметами. На теле нашли ножевые ранения.

Следователи возбудили дело по статье убийство и начали отрабатывать версии. Криминалисты нашли следы пальцев рук и следы биологического происхождения, сверили их с базами данных. Проанализировали звонки с телефона погибшего. Удалось выяснить, где незадолго до исчезновения находился потерпевший. Когда следователи посмотрели камеры видеонаблюдения, на одной из записей рядом с ним увидели незнакомку.

В кратчайшие сроки личность женщины установили и доставили ее в следственный отдел.

- Во время допроса 38-летняя женщина призналась, что она 30 июня 2020 года познакомилась с потерпевшим на рынке и вместе с ним поехала к нему домой. Во время распития спиртного у них возник конфликт, в ходе которого она взяла нож и нанесла им удар в шею, а затем еще один удар ножницами в ногу. После случившегося она скрылась с места преступления, - рассказали в приморском СК.

Правда, зачем она завалила его мебелью, не сообщается. Но ее привезли на место преступления, где она показала на манекене, что и как делала.

Следственный эксперимент в Артеме.Источник: приморский Следком

Женщину арестовали, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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