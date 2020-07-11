Пробка длиной 13 километров сковала трассу Владивосток – Находка перед Штыково
Ужасные мучения испытывают уже несколько дней автомобилисты на трассе Владивосток – Находка из-за дорожного ремонта. В субботу, 11 июля, когда многие отправились за город, на моря, пробка перед Штыково со стороны Владивостока на 13 километров. Она начинается уже в Артеме, в районе мебельной фабрики.
В этом году трассу Владивосток – Находка ремонтируют основательно. Это не просто ямочный ремонт. Меняют весь верхний дорожный слой. Сегодня большая часть дороги от Артема до Фокино отремонтирована, завершающий ремонт ведется лишь на нескольких участках, Штыково – один их них.
Ремонт на трассе Владивосток - НаходкаФото: Сергей БАЛАНОВ
Теплые июльские выходные соблазнили многих на поездку к популярным местам отдыха у моря – Ливадия, Триозерье и так далее, или просто на природу, например, к Штыковским прудам. К сожалению, поездку сильно омрачают пробки. Иногда скорость движения снижается до ноля, люди просто входят из машин подышать воздухом, пока стоят в пробке.
Люди просто входят из машин, пока стоят в пробкеФото: Сергей БАЛАНОВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU