2020-07-11T07:19:36+03:00
Общество

Пробка длиной 13 километров сковала трассу Владивосток – Находка перед Штыково

Пробка начинается уже в Артеме, в районе мебельной фабрики
Сергей БАЛАНОВ
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Пробка в 13 километров перед Штыково. Источник: Яндекс-картыПробка в 13 километров перед Штыково. Источник: Яндекс-карты
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Ужасные мучения испытывают уже несколько дней автомобилисты на трассе Владивосток – Находка из-за дорожного ремонта. В субботу, 11 июля, когда многие отправились за город, на моря, пробка перед Штыково со стороны Владивостока на 13 километров. Она начинается уже в Артеме, в районе мебельной фабрики.

В этом году трассу Владивосток – Находка ремонтируют основательно. Это не просто ямочный ремонт. Меняют весь верхний дорожный слой. Сегодня большая часть дороги от Артема до Фокино отремонтирована, завершающий ремонт ведется лишь на нескольких участках, Штыково – один их них.

Ремонт на трассе Владивосток - Находка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ремонт на трассе Владивосток - НаходкаФото: Сергей БАЛАНОВ

Теплые июльские выходные соблазнили многих на поездку к популярным местам отдыха у моря – Ливадия, Триозерье и так далее, или просто на природу, например, к Штыковским прудам. К сожалению, поездку сильно омрачают пробки. Иногда скорость движения снижается до ноля, люди просто входят из машин подышать воздухом, пока стоят в пробке.

Люди просто входят из машин, пока стоят в пробке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Люди просто входят из машин, пока стоят в пробкеФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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