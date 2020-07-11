2020-07-11T08:18:52+03:00
Общество

Ушел из жизни известный ученый из Владивостока Герман Сулимов

Результат его работы – тысячи россиян, поборовших алкоголизм и наркоманию и вернувшихся к нормальной жизни
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Герман Сулимов, воспитанник Светланы Морозовой. Источник: сайт УМВД по ПКГерман Сулимов, воспитанник Светланы Морозовой. Источник: сайт УМВД по ПК
Изменить размер текста:

На 56-м году жизни от сердечного приступа скоропостижно скончался Герман Юрьевич Сулимов, кандидат медицинских наук, вице-президент Национального наркологического общества, первый проректор по стратегическому развитию «Первого университета профессора В.В. Макарова».

Герман Сулимов - выпускник школы-интерната №2 имени Н.Н. Дубинина, а затем - Владивостокского мединститута - был активным, заинтересованным человеком, профессионалом, много занимался общественной деятельностью. В сотрудничестве с государственными структурами он участвовал в разработке и реализации федеральных и региональных программ охраны здоровья населения, улучшения лечебно-реабилитационной и профилактической работы в области наркологической науки и практики. Им было выпущено 148 научных статей, тезисов и методических рекомендаций, 2 монографии, 2 рацпредложения и 2 патента РФ.

Герман Сулимов реализовал ряд социальных проектов, направленных на повышение доступности психиатрической помощи людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости. Его деятельность имела большую практическую ценность для оздоровления нации, создания действенных механизмов реабилитации граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Результат – это тысячи россиян в разных регионах страны, поборовших недуг и вернувшихся к нормальной жизни.

Был награжден медалью и дипломом лауреата Премии мэрии и правительства Москвы в области медицины.

Герман Сулимов был воспитанником Светланы Сергеевны Морозовой (на фото), председателя Советов почетных граждан Владивостока и Приморского края, председателя Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Уссурийска забрали компьютер за пост о наркотиках
На трассе под Находкой погиб ребенок. Сбивший его водитель сел за руль нетрезвым
Обидчик пенсионерок во Владивостоке попался полиции
Ушел из жизни известный ученый из Владивостока Герман Сулимов
Пробка длиной 13 километров сковала трассу Владивосток – Находка перед Штыково
Житель Артема познакомился с девушкой на рынке. Его нашли мертвым под завалами мебели
Число заболевших коронавирусом в Приморье перевалило за 5 тысяч, есть погибший
Единственный актер из Владивостока, получивший Оскара, родился 100 лет назад
Обвиняемый во взяточничестве директор Приморского океанариума проведет два месяца под стражей
«Не пропустили скорую и повредили авто»: на Красного Знамени во Владивостоке продолжается скандальная стройка
Больше тысячи: поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon
В больнице Врангеля станет теплее благодаря помощи Фонда «Восточный Порт»
Во Владивостоке застройщика, вырубившего деревья на Нейбута, привлекут к суду
Пожарным пришлось выбивать стекла, чтобы спасти квартиру в многоэтажке Владивостока
Цепь смертей от коронавируса в Приморье не прерывается
Сбербанк запускает SberPay — новую систему платежных сервисов
На выходных будет 5000: растет число приморцев, инфицированных COVID-19 во время эпидемии
Инспекторы ППС из Артема задержали убийцу, зарезавшего беременную женщину
В медицину со школьной скамьи: в приморских школах появятся специальные классы
Почта России в Приморье стала привлекательной для молодых специалистов
«ГИБДД, ваш клиент»: поездку по встречке во Владивостоке засняли очевидцы