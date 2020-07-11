Ушел из жизни известный ученый из Владивостока Герман Сулимов

11 Июль 2020 2020-07-11T08:18:52+03:00

Результат его работы – тысячи россиян, поборовших алкоголизм и наркоманию и вернувшихся к нормальной жизни

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На 56-м году жизни от сердечного приступа скоропостижно скончался Герман Юрьевич Сулимов, кандидат медицинских наук, вице-президент Национального наркологического общества, первый проректор по стратегическому развитию «Первого университета профессора В.В. Макарова».

Герман Сулимов - выпускник школы-интерната №2 имени Н.Н. Дубинина, а затем - Владивостокского мединститута - был активным, заинтересованным человеком, профессионалом, много занимался общественной деятельностью. В сотрудничестве с государственными структурами он участвовал в разработке и реализации федеральных и региональных программ охраны здоровья населения, улучшения лечебно-реабилитационной и профилактической работы в области наркологической науки и практики. Им было выпущено 148 научных статей, тезисов и методических рекомендаций, 2 монографии, 2 рацпредложения и 2 патента РФ.

Герман Сулимов реализовал ряд социальных проектов, направленных на повышение доступности психиатрической помощи людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости. Его деятельность имела большую практическую ценность для оздоровления нации, создания действенных механизмов реабилитации граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Результат – это тысячи россиян в разных регионах страны, поборовших недуг и вернувшихся к нормальной жизни.

Был награжден медалью и дипломом лауреата Премии мэрии и правительства Москвы в области медицины.

Герман Сулимов был воспитанником Светланы Сергеевны Морозовой (на фото), председателя Советов почетных граждан Владивостока и Приморского края, председателя Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU