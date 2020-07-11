11 Июль 2020 2020-07-11T08:43:26+03:00

Если вы тоже пострадали от рук этого человека – обратитесь в полицию. Фото: УМВД по ПК

Он выслеживал пожилых людей с сумками, провожал до дома и поступал бесчеловечно [фото, видео]

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Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Владивостока, который терроризировал пенсионерок в разных районах города. В районе Народного проспекта, на входе в подъезд он похитил у 78-летней пенсионерки женскую сумку с деньгами и телефоном. Аналогично на Енисейской улице в подъезде на первом этаже он забрал сумку с деньгами у 81-летней местной жительницы, да еще и с применением насилия.

Действовал злоумышленник по одной схеме: присмотрев одинокую пожилую женщину с сумкой в руках, он провожал ее к дому, опережал и поджидал уже в подъезде. Затем нападал на потерпевшую и отбирал сумку.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии грабежей сотрудники полиции задержали ранее судимого 41-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции гражданин дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789893" frameborder="0"></iframe> Обидчик пенсионерок во Владивостоке попался полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье грабеж, ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Если вы тоже пострадали от рук этого человека – обратитесь в полицию. Фото: УМВД по ПК

В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Гражданам, потерпевшим в результате противоправной деятельности фигуранта уголовного дела, предлагают обращаться по телефону: 8(423) 249 00 04.

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ИСТОЧНИК KP.RU