2020-07-11T08:43:26+03:00
Происшествия

Обидчик пенсионерок во Владивостоке попался полиции

Он выслеживал пожилых людей с сумками, провожал до дома и поступал бесчеловечно [фото, видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Если вы тоже пострадали от рук этого человека – обратитесь в полицию. Фото: УМВД по ПКЕсли вы тоже пострадали от рук этого человека – обратитесь в полицию. Фото: УМВД по ПК
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Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Владивостока, который терроризировал пенсионерок в разных районах города. В районе Народного проспекта, на входе в подъезд он похитил у 78-летней пенсионерки женскую сумку с деньгами и телефоном. Аналогично на Енисейской улице в подъезде на первом этаже он забрал сумку с деньгами у 81-летней местной жительницы, да еще и с применением насилия.

Действовал злоумышленник по одной схеме: присмотрев одинокую пожилую женщину с сумкой в руках, он провожал ее к дому, опережал и поджидал уже в подъезде. Затем нападал на потерпевшую и отбирал сумку.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии грабежей сотрудники полиции задержали ранее судимого 41-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции гражданин дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Обидчик пенсионерок во Владивостоке попался полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье грабеж, ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Если вы тоже пострадали от рук этого человека – обратитесь в полицию. Фото: УМВД по ПК

Если вы тоже пострадали от рук этого человека – обратитесь в полицию. Фото: УМВД по ПК

В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Гражданам, потерпевшим в результате противоправной деятельности фигуранта уголовного дела, предлагают обращаться по телефону: 8(423) 249 00 04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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