На трассе под Находкой погиб ребенок. Сбивший его водитель сел за руль нетрезвым

11 Июль 2020 2020-07-11T10:34:14+03:00

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На трассе Лазо – Находка произошла трагедия – под колесами иномарки погиб 8-летний ребенок. Водитель пытался избежать столкновения и вильнул в сторону, но к несчастью, ребенок, испугавшись машины, рванул туда же. Врачи не смогли откачать мальчика. А вот в крови водителя нашли алкоголь, а это уже статья.

Все произошло в район поселка Николаевка Партизанского района. Мальчик приехал на каникулы из Владивостока в деревню к родственникам. В тот день гулял со старшей сестрой. Подошел к трассе, пропустил фуру и попытался перебежать дорогу.

Но за грузовиком в сторону Находки по трассе ехала «Хонда Фит». Водитель начал экстренно тормозить и попытался уйти от столкновения вправо. Однако ребенок, увидев легковой автомобиль, испугался и побежал в ту же сторону. Дальше удар о край капота и лобовое стекло. «Скорая». Реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось: он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Стаж 46-летнего водителя «Хонды Фит» 16 лет, в 2020 году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Но! По результатам медицинского освидетельствования установлено, что мужчина был нетрезв: в ходе исследования у него выявили признаки опьянения.

Водителя задержали, пока составлено два административных протокола – за пьяную езду и отсутствие страховки. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия решения.

Приносим соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU