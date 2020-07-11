2020-07-11T10:34:14+03:00
Происшествия

На трассе под Находкой погиб ребенок. Сбивший его водитель сел за руль нетрезвым

Мальчик приехал из Владивостока к родственниками на каникулы
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Тот самый Фит после аварии. Фото: УМВД по ПКТот самый Фит после аварии. Фото: УМВД по ПК
Изменить размер текста:

На трассе Лазо – Находка произошла трагедия – под колесами иномарки погиб 8-летний ребенок. Водитель пытался избежать столкновения и вильнул в сторону, но к несчастью, ребенок, испугавшись машины, рванул туда же. Врачи не смогли откачать мальчика. А вот в крови водителя нашли алкоголь, а это уже статья.

Все произошло в район поселка Николаевка Партизанского района. Мальчик приехал на каникулы из Владивостока в деревню к родственникам. В тот день гулял со старшей сестрой. Подошел к трассе, пропустил фуру и попытался перебежать дорогу.

Но за грузовиком в сторону Находки по трассе ехала «Хонда Фит». Водитель начал экстренно тормозить и попытался уйти от столкновения вправо. Однако ребенок, увидев легковой автомобиль, испугался и побежал в ту же сторону. Дальше удар о край капота и лобовое стекло. «Скорая». Реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось: он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Стаж 46-летнего водителя «Хонды Фит» 16 лет, в 2020 году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Но! По результатам медицинского освидетельствования установлено, что мужчина был нетрезв: в ходе исследования у него выявили признаки опьянения.

Водителя задержали, пока составлено два административных протокола – за пьяную езду и отсутствие страховки. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия решения.

Приносим соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Уссурийска забрали компьютер за пост о наркотиках
На трассе под Находкой погиб ребенок. Сбивший его водитель сел за руль нетрезвым
Обидчик пенсионерок во Владивостоке попался полиции
Ушел из жизни известный ученый из Владивостока Герман Сулимов
Пробка длиной 13 километров сковала трассу Владивосток – Находка перед Штыково
Житель Артема познакомился с девушкой на рынке. Его нашли мертвым под завалами мебели
Число заболевших коронавирусом в Приморье перевалило за 5 тысяч, есть погибший
Единственный актер из Владивостока, получивший Оскара, родился 100 лет назад
Обвиняемый во взяточничестве директор Приморского океанариума проведет два месяца под стражей
«Не пропустили скорую и повредили авто»: на Красного Знамени во Владивостоке продолжается скандальная стройка
Больше тысячи: поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon
В больнице Врангеля станет теплее благодаря помощи Фонда «Восточный Порт»
Во Владивостоке застройщика, вырубившего деревья на Нейбута, привлекут к суду
Пожарным пришлось выбивать стекла, чтобы спасти квартиру в многоэтажке Владивостока
Цепь смертей от коронавируса в Приморье не прерывается
Сбербанк запускает SberPay — новую систему платежных сервисов
На выходных будет 5000: растет число приморцев, инфицированных COVID-19 во время эпидемии
Инспекторы ППС из Артема задержали убийцу, зарезавшего беременную женщину
В медицину со школьной скамьи: в приморских школах появятся специальные классы
Почта России в Приморье стала привлекательной для молодых специалистов
«ГИБДД, ваш клиент»: поездку по встречке во Владивостоке засняли очевидцы