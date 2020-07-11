2020-07-11T10:42:34+03:00
Происшествия

У жителя Уссурийска забрали компьютер за пост о наркотиках

25-летний парень рассылал в мессенджере рекламу синтетических наркотических средств
Сергей БАЛАНОВ
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Реклама наркотиков в интернете обернулась штрафом и конфискациейРеклама наркотиков в интернете обернулась штрафом и конфискациейФото: Сергей БАЛАНОВ
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Пропаганда наркотиков в сети довела 25-летнего жителя Уссурийска до суда. В марте 2020 года он разослал рекламу синтетических наркотических средств в популярном мессенджере, но его вычислили и направили административное дело в мировой суд.

Рассмотрев материалы, суд признал приморца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей. А главное, постановил конфисковать оборудование, с помощью которого он «изготовил рекламу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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