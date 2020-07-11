У жителя Уссурийска забрали компьютер за пост о наркотиках
Пропаганда наркотиков в сети довела 25-летнего жителя Уссурийска до суда. В марте 2020 года он разослал рекламу синтетических наркотических средств в популярном мессенджере, но его вычислили и направили административное дело в мировой суд.
Рассмотрев материалы, суд признал приморца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей. А главное, постановил конфисковать оборудование, с помощью которого он «изготовил рекламу».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU