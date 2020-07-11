Неадекватный водитель устроил в Приморье погром на детской площадке и врезался в дом

Куб разносит детскую площадку. Фото: instagram.com/primorye_online

В Спасске-Дальнем водитель Nissan Cube, видимо, находясь под воздействием каких-то веществ, разгромил детскую площадку. Видео разгрома опубликовал паблик «Приморье онлайн».

Уточняется, что это произошло в районе остановки Доса, подробности выясняются.

На одном видео «Куб» протаранил детскую площадку насквозь и врезался в жилой дом. На другом – он яростно таранит песочницу и детские качели, буксует на газоне, в какой-то момент разгоняется и врезается в одну из припаркованных машин.

За происходящим из окон наблюдали местные жители, снимали на телефон, чтобы потом передать в полицию.

Официальных комментариев УМВД пока не было. Пользователи соцсетей предлагают, что водитель был в алкогольном либо в наркотическом опьянении. К счастью, на площадке в этот момент никого не было.

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