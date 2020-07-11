Российские истребители вылетели на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем
В Минобороны сообщили, что над нейтральными водами Японского моря 11 июля обнаружена воздушная цель, которая двигалась в сторону границы РФ. Ее определили как самолет-разведчик ВВС США RC-135.
С целью перехвата в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа. Они сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии до тех пор, пока он не начал ударяться от российской границы. После этого российские истребители вернулись на базу.
Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны.
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ИСТОЧНИК KP.RU