2020-07-11T16:58:10+03:00
Политика

Российские истребители вылетели на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

Самолеты сопровождали цель на безопасном расстоянии, пока она не удалилась от границы нашей страны [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Авиаинцидент над Японским моремАвиаинцидент над Японским моремФото: Сергей БАЛАНОВ
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В Минобороны сообщили, что над нейтральными водами Японского моря 11 июля обнаружена воздушная цель, которая двигалась в сторону границы РФ. Ее определили как самолет-разведчик ВВС США RC-135.

С целью перехвата в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа. Они сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии до тех пор, пока он не начал ударяться от российской границы. После этого российские истребители вернулись на базу.

Видео перехвата самолёта-разведчика США над Японским морем опубликовало Минобороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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