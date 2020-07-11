На набережной Владивостока – лето и танцы обнаженных дев
Телеграм-канал «Провинциальное телевидение» опубликовал видео с набережной Спортивной гавани Владивостока. А нем молодые люди танцуют на сцене и поют, радуясь лету. Некоторые девушки – с голой грудью.
«Пока в Хабаровске защищают Фургала, на набережной во Владивостоке началось лето», - прокомментировал автор канала Илья.
Как рассказывают очевидцы, в пятницу на пляже «Юбилейный» яблоку негде было упасть. Работали все ары, летние кафе, стритфуд. Со сцены играла музыка, многие танцевали. Повезло с погодой, с очередным потрясающим закатом. В городе наступила самое настоящее лето. Это и отмечали молодые люди.
Танцы на набережной Владивостока с голой грудью (18+).
Напомним, в Приморье частично сняты ограничения. Людям разрешили гулять, открылись летние террасы кафе и ресторанов, фитнес-центры и многое другое. Правда, продолжает действовать масочный режим и требование социальной дистанции в полтора метра, чего не этом видео не заметно.
ИСТОЧНИК KP.RU