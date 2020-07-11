2020-07-11T17:23:28+03:00
Общество

На набережной Владивостока – лето и танцы обнаженных дев

Молодежь засиделась на карантине и теперь дает волю чувствам [видео 18+]
Сергей БАЛАНОВ
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Танцы на набережной. Источник: телеграм-канал «Провинциальное телевидение»Танцы на набережной. Источник: телеграм-канал «Провинциальное телевидение»
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Телеграм-канал «Провинциальное телевидение» опубликовал видео с набережной Спортивной гавани Владивостока. А нем молодые люди танцуют на сцене и поют, радуясь лету. Некоторые девушки – с голой грудью.

«Пока в Хабаровске защищают Фургала, на набережной во Владивостоке началось лето», - прокомментировал автор канала Илья.

Как рассказывают очевидцы, в пятницу на пляже «Юбилейный» яблоку негде было упасть. Работали все ары, летние кафе, стритфуд. Со сцены играла музыка, многие танцевали. Повезло с погодой, с очередным потрясающим закатом. В городе наступила самое настоящее лето. Это и отмечали молодые люди.

Танцы на набережной Владивостока с голой грудью (18+).

Напомним, в Приморье частично сняты ограничения. Людям разрешили гулять, открылись летние террасы кафе и ресторанов, фитнес-центры и многое другое. Правда, продолжает действовать масочный режим и требование социальной дистанции в полтора метра, чего не этом видео не заметно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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