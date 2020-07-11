На набережной Владивостока – лето и танцы обнаженных дев

11 Июль 2020 2020-07-11T17:23:28+03:00

Молодежь засиделась на карантине и теперь дает волю чувствам [видео 18+]

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Телеграм-канал «Провинциальное телевидение» опубликовал видео с набережной Спортивной гавани Владивостока. А нем молодые люди танцуют на сцене и поют, радуясь лету. Некоторые девушки – с голой грудью.

«Пока в Хабаровске защищают Фургала, на набережной во Владивостоке началось лето», - прокомментировал автор канала Илья.

Как рассказывают очевидцы, в пятницу на пляже «Юбилейный» яблоку негде было упасть. Работали все ары, летние кафе, стритфуд. Со сцены играла музыка, многие танцевали. Повезло с погодой, с очередным потрясающим закатом. В городе наступила самое настоящее лето. Это и отмечали молодые люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="304" height="300" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/789945" frameborder="0"></iframe> Танцы на набережной Владивостока с голой грудью (18+).

Напомним, в Приморье частично сняты ограничения. Людям разрешили гулять, открылись летние террасы кафе и ресторанов, фитнес-центры и многое другое. Правда, продолжает действовать масочный режим и требование социальной дистанции в полтора метра, чего не этом видео не заметно.

ИСТОЧНИК KP.RU