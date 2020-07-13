Во Владивостоке водители автобусов устроили драку на глазах у изумленных пассажиров

13 Июль 2020 2020-07-13T02:33:57+03:00

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Очередной дорожный конфликт разгорелся в самом центре приморской столицы в выходные. Участниками драки стали водители двух маршрутных автобусов. При этом разборки проходили на глазах у изумленных пассажиров.

История развернулась на остановке общественного транспорта «Комарова». Как уверяют очевидцы, водители автобусов №54А и №55 не поделили право первоочередного проезда, как это часто бывает. Мужчины сначала устроили словесную перепалку, а после и вовсе перешли на кулачный бой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790104" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке автобусники не поделили остановку.Видео: dps_vl

Все это время за происходящим наблюдали пассажиры. Дети начали стучать в окна, а женщины кричать, чтобы спорщиков разняли. В итоге мужчин пришлось растаскивать кому-то из коллег. Напомним, разборки водителей автобусов во Владивостоке происходят довольно часто. Так, зимой два перевозчика устроили гонки, не поделив остановку. Один из водителей пошел на таран, при этом в автобусах находились пассажиры. Вскоре мужчина попрощался с работой.

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ИСТОЧНИК KP.RU