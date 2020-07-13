2020-07-13T01:40:12+03:00
Происшествия

На популярном пляже Владивостока всплыл труп, мужчина пропал еще зимой

В подробностях гибели человека разбирается следственный комитет [фото 18+]
Милана СОКОЛ
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Тело рыбака прибило к берегу на Второй речке. Фото: dpskontrol125rusТело рыбака прибило к берегу на Второй речке. Фото: dpskontrol125rus
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Страшную находку сделали отдыхающие горожане на пляже Второй речки во Владивостоке. К берегу прибило труп мужчины. При этом неизвестный был экипирован на зимнюю рыбалку, судя по всему, человек пропал уже давно.

По словам очевидцев, мужчина был одет в теплый костюм для, при нем также был ящик для зимней рыбалки. Установить личность погибшего и причины его смерти теперь предстоит специалистам, следственный комитет уже начал проверку.

– В настоящее время назначена судебная экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – прокомментировала пресс-служба СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.

Рыбак был экипирован по-зимнему Фото: dps_vl

Рыбак был экипирован по-зимнемуФото: dps_vl

Пользователи социальных сетей, где уже распространились фото, не остались равнодушными к ситуации.

«Был же видос в декабре, как мужик шел-шел, и пропал! Может он...», «Кто не терял надежду найти человека....хоть так ,а то многие годами ждут...и похоронить не могут,т.к без вести пропал....печально», «Ой, божечки. Это беда. Но, как бы это не звучало, хорошо, что этого рыбака прибило к берегу здесь , нежели его тело отнесло бы куда к берегам Японии» – делятся местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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