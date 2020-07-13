2020-07-13T02:38:34+03:00
Происшествия

Лихой водитель Mark II спровоцировал массовое ДТП на путепроводе во Владивостоке

Помощь медиков понадобилась одному из пассажиров [фото, видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Виновник не выдержал безопасное расстояниеВиновник не выдержал безопасное расстояниеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Авария с участием 3 авто разыгралась накануне вечером на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. ДТП спровоцировал водитель старенькой Toyota Mark II. Черностой, как его еще называют в народе, протаранил попутную машину, а та в свою очередь задела еще одно авто.

ДТП на Некрасовском путепроводе.Видео: dps.control

Как удалось выяснить, водитель Toyota Mark II не выдержал безопасную дистанцию и на всем ходу врезался в Toyota Carina, от удара последнюю отбросило на Nissan AD. Очевидцы заподозрили, что виновник аварии был пьян, однако в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку эту информацию не подтвердили. Возможно, мужчина просто был в состоянии стресса.

Водитель Mark II спровоцировал серьезную аварию во Владивостоке.Видео: dps_mesto

Видя масштабное ДТП, многие автомобилисты остановились, чтобы оказать посильную помощь. Из-за этого в соцсетях появилась информация о большем количестве разбитых авто. К тому же, несмотря на выходные и относительно свободный трафик, образовалась внушительная пробка. В аварии пострадал пассажир «Марка».

ДТП стало причиной масштабной пробки на путепроводе Фото: Милана СОКОЛ

ДТП стало причиной масштабной пробки на путепроводеФото: Милана СОКОЛ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ведущая детская больница Приморья получила новую медицинскую технику
Автомобиль, выехавший на «встречку» на мосту в Приморье, едва не спровоцировал лобовое ДТП
Сбербанк выпустил масштабное обновление мобильного приложения
У «Земли леопарда» появился новый сайт
На заводе «Русский Минтай» начата пусконаладка оборудования
Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда
«Мамкин дрифтер довыпендривался»: в центре Владивостока Mark протаранил ограждения и вылетел на тротуар
Контрабанда леса на 175 миллионов рублей выявлена в Приморье
Приморье на 4-ом месте в стране по заболеваемости туберкулезом
Лихой водитель Mark II спровоцировал массовое ДТП на путепроводе во Владивостоке
На популярном пляже Владивостока всплыл труп, мужчина пропал еще зимой
Во Владивостоке водители автобусов устроили драку на глазах у изумленных пассажиров
Туман и местами небольшой дождь, синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье
Беговую дорожку на озере «Чан» во Владивостоке отремонтируют за 1,5 миллиона рублей
Черные джинсы и темно-зеленая ветровка: во Владивостоке ищут пропавшего парня
Больные коронавирусом продолжают умирать в Приморье. Всего за сутки заболели 54 человека
Надпись в поддержку губернатора Сергея Фургала появилась в центре Владивостока
«Жалею о своем поступке»: приморец помог пьяному мужчине перейти дорогу
На главной трассе в пригороде Владивостока ночью будут класть асфальт
Ярмарки выходного дня начали свою работу в Приморье
Жительница Приморья выращивала на своем участке коноплю
Переменная облачность, есть вероятность дождя: погода в Приморье на 12 июля
На набережной Владивостока – лето и танцы обнаженных дев
Российские истребители вылетели на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем
Разгадана тайна гибели туристов на перевале Дятлова
Неадекватный водитель устроил в Приморье погром на детской площадке и врезался в дом
У жителя Уссурийска забрали компьютер за пост о наркотиках