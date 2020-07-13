Лихой водитель Mark II спровоцировал массовое ДТП на путепроводе во Владивостоке
Авария с участием 3 авто разыгралась накануне вечером на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. ДТП спровоцировал водитель старенькой Toyota Mark II. Черностой, как его еще называют в народе, протаранил попутную машину, а та в свою очередь задела еще одно авто.
ДТП на Некрасовском путепроводе.Видео: dps.control
Как удалось выяснить, водитель Toyota Mark II не выдержал безопасную дистанцию и на всем ходу врезался в Toyota Carina, от удара последнюю отбросило на Nissan AD. Очевидцы заподозрили, что виновник аварии был пьян, однако в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку эту информацию не подтвердили. Возможно, мужчина просто был в состоянии стресса.
Водитель Mark II спровоцировал серьезную аварию во Владивостоке.Видео: dps_mesto
Видя масштабное ДТП, многие автомобилисты остановились, чтобы оказать посильную помощь. Из-за этого в соцсетях появилась информация о большем количестве разбитых авто. К тому же, несмотря на выходные и относительно свободный трафик, образовалась внушительная пробка. В аварии пострадал пассажир «Марка».
ДТП стало причиной масштабной пробки на путепроводеФото: Милана СОКОЛ
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