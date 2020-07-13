Лихой водитель Mark II спровоцировал массовое ДТП на путепроводе во Владивостоке

13 Июль 2020 2020-07-13T02:38:34+03:00

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Авария с участием 3 авто разыгралась накануне вечером на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. ДТП спровоцировал водитель старенькой Toyota Mark II. Черностой, как его еще называют в народе, протаранил попутную машину, а та в свою очередь задела еще одно авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790107" frameborder="0"></iframe> ДТП на Некрасовском путепроводе.Видео: dps.control

Как удалось выяснить, водитель Toyota Mark II не выдержал безопасную дистанцию и на всем ходу врезался в Toyota Carina, от удара последнюю отбросило на Nissan AD. Очевидцы заподозрили, что виновник аварии был пьян, однако в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку эту информацию не подтвердили. Возможно, мужчина просто был в состоянии стресса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/790108" frameborder="0"></iframe> Водитель Mark II спровоцировал серьезную аварию во Владивостоке.Видео: dps_mesto

Видя масштабное ДТП, многие автомобилисты остановились, чтобы оказать посильную помощь. Из-за этого в соцсетях появилась информация о большем количестве разбитых авто. К тому же, несмотря на выходные и относительно свободный трафик, образовалась внушительная пробка. В аварии пострадал пассажир «Марка».

ДТП стало причиной масштабной пробки на путепроводеФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU