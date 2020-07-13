2020-07-13T03:26:54+03:00
Происшествия

«Мамкин дрифтер довыпендривался»: в центре Владивостока Mark протаранил ограждения и вылетел на тротуар

Людям пришлось спасаться бегством. Виновнику аварии теперь придется раскошелиться [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Неконтролируемый занос привел к ДТПНеконтролируемый занос привел к ДТПФото: dps_vl
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Неудачный маневр Toyota Mark X привел к серьезным последствиям в центре Владивостока. Машина ушла в неуправляемый занос и вылетела на оживленный тротуар. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Во Владивостоке Mark вылетел на тротуар.Видео: dps_mesto

Авария с участием последней модели легендарной японской машины – Toyota Mark случилась на Океанском проспекте. Водитель не справился с управлением, в итоге машина въехала на тротуар, развернувшись на 90 градусов. От удара оказались порваны цепи и вырван столбик дорожного ограждения.

Пешеходы успели среагировать и разбежались Фото: dps_vl

Пешеходы успели среагировать и разбежалисьФото: dps_vl

Как рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, в аварии обошлось без пострадавших.

«Мамкин дрифтер довыпендривался», «Это повезло, что люди в тот момент успели отбежать. И ограждением никого не пришибло, которое отлетело метров на 15. Мы в 50 метрах шли», «Марки сегодня в ударе», «Марк и столб – синонимы», – делятся пользователи популярного автомобильного сообщества Приморья.

Машина выехала на тротуар в центре Владивостока Фото: dps_vl

Машина выехала на тротуар в центре ВладивостокаФото: dps_vl

Виновнику происшествия теперь предстоит раскошелиться на восстановление своего и авто и ремонт ограждений.

Напомним, накануне вечером еще один Mark, правда более старой модели, спровоцировал серьезное ДТП на Некрасовском путепроводе. Оказались разбиты три авто, пострадал один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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