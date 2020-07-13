2020-07-13T03:41:30+03:00
Общество

На заводе «Русский Минтай» начата пусконаладка оборудования

Ввод завода в эксплуатацию запланирован к 1 сентября текущего года
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На заводе «Русский минтай», который Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) строит на территории ТОР «Надеждинская» (Приморский край), начата пусконаладка оборудования. Ввод завода в эксплуатацию запланирован к 1 сентября текущего года.

В торжественной церемонии, посвященной началу этапа пусконаладки, приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства - замруководителя Росрыболовства П.С.Савчук, Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко, Председатель Совета директоров Русской Рыбопромышленной Компании Г.С.Франк, руководители РРПК и ООО «Руский минтай», представители Министерства промышленности и торговли, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», а также финансового партнера РРПК – Сбербанка.

Завод «Русский минтай» - крупнейшее на сегодня рыбоперерабатывающее предприятие в Приморском крае. Его строительство ведется с использованием механизмов программы инвестиционных квот, которые позволили РРПК и другим предприятиям отрасли реализовать масштабные инвестиционные проекты по обновлению флота и созданию береговых мощностей.

«Масштабное строительство стало возможным исключительно благодаря принятию программы инвестиционных квот. Я уверен в том, что инвестиционное строительство — сегодня самый эффективный и единственно возможный путь к тому, чтобы наша рыбопромышленная отрасль стала драйвером развития прибрежных регионов и отдельных отраслей промышленности, - сказал председатель Совета директоров РРПК Глеб Франк. - Завод «Русский Минтай» — это небольшая часть масштабной программы капиталовложений Русской Рыбопромышленной Компании, общий размер которой составляет более 100 млрд рублей, а это около половины стоимости всех инвестиций в рыбную отрасль Российской Федерации. Основные инвестиции компании направлены на строительство современного и эффективного промыслового флота».

Оборудование от ведущих мировых производителей, установленное на заводе, позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки.

«Уже в сентябре завод приступит к выпуску продукции для потребителей, как за рубежом, так и в нашей стране. В первую очередь - для жителей Приморского края, - сказал Генеральный директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко. - Я уверен, что она будет не только качественной по всем показателям, но и доступной для всех слоев населения. Наша задача – сделать так, чтобы филе минтая стало по-настоящему народным продуктом».

«Для «Русской Рыбопромышленной Компании» важно внести свой вклад в развитие родного края, - подчеркнул Генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. - Новый завод – это не только новые мощности, это дополнительные налоговые отчисления и новые, высококачественные рабочие места для жителей Приморья».

С вводом завода в эксплуатацию уже в текущем году будет создано 130-150 рабочих мест, а с выходом предприятия на двухсменную работу – порядка 350.

Ожидается, что за первые 10 лет работы от предприятия в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 миллиардов рублей.

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