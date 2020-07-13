У «Земли леопарда» появился новый сайт

13 Июль 2020 2020-07-13T03:42:06+03:00

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Национальный парк «Земля леопарда» открыл для мировой общественности свой новый сайт, содержащий много специализированных разделов. Он будет выполнять роль мультифункциональной площадки для знакомства и комплексного взаимодействия с заповедной территорией, сообщает пресс-служба заповедника.

«Мы приложили много усилий, чтобы этот сайт был удобен и понятен каждому. Работа „Земли леопарда“ осуществляется по разным направлениям: охрана территорий, научные исследования, экологическое просвещение, экологический туризм. Новый сайт, по нашему замыслу, сможет в удобной и увлекательной форме рассказать обо всем этом и получить как можно более полное представление о жизни и доме самой редкой крупной кошки планеты», — сообщил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Разработка нового интернет-ресурса заняла год и, по мнению создателей, на сайте учтены интересы всех типов посетителей, включая туристов и иностранцев. Доступны русская и английская версии, а скоро появятся китайская и корейская. Тщательно проработана структура — имеется множество специальных разделов.

Гости сайта сможет узнать об истории нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь», ознакомиться с их флорой и фауной, получить представление об их ландшафтах. Большой раздел сайта посвящен экологическому туризму. На сайте размещены паспорта всех дальневосточных леопардов, зафиксированных на территории национального парка. Есть подробная информация об ограничениях на хозяйственную деятельность, введенных на охраняемых территориях.

Помимо «Земли леопарда» и «Кедровой пади», учреждение осуществляет оперативное управление Дальневосточным морским и Уссурийским заповедниками. Информация о них также содержится на новом сайте в соответствующих разделах.

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ИСТОЧНИК KP.RU