2020-07-13T03:42:06+03:00
Общество

У «Земли леопарда» появился новый сайт

Огромное количество информации в самых разнообразных разделах на русском и английском языках
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
У национального парка появился новый сайт. Фото: пресс-служба заповедникаУ национального парка появился новый сайт. Фото: пресс-служба заповедника
Изменить размер текста:

Национальный парк «Земля леопарда» открыл для мировой общественности свой новый сайт, содержащий много специализированных разделов. Он будет выполнять роль мультифункциональной площадки для знакомства и комплексного взаимодействия с заповедной территорией, сообщает пресс-служба заповедника.

«Мы приложили много усилий, чтобы этот сайт был удобен и понятен каждому. Работа „Земли леопарда“ осуществляется по разным направлениям: охрана территорий, научные исследования, экологическое просвещение, экологический туризм. Новый сайт, по нашему замыслу, сможет в удобной и увлекательной форме рассказать обо всем этом и получить как можно более полное представление о жизни и доме самой редкой крупной кошки планеты», — сообщил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Разработка нового интернет-ресурса заняла год и, по мнению создателей, на сайте учтены интересы всех типов посетителей, включая туристов и иностранцев. Доступны русская и английская версии, а скоро появятся китайская и корейская. Тщательно проработана структура — имеется множество специальных разделов.

Гости сайта сможет узнать об истории нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь», ознакомиться с их флорой и фауной, получить представление об их ландшафтах. Большой раздел сайта посвящен экологическому туризму. На сайте размещены паспорта всех дальневосточных леопардов, зафиксированных на территории национального парка. Есть подробная информация об ограничениях на хозяйственную деятельность, введенных на охраняемых территориях.

Помимо «Земли леопарда» и «Кедровой пади», учреждение осуществляет оперативное управление Дальневосточным морским и Уссурийским заповедниками. Информация о них также содержится на новом сайте в соответствующих разделах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ведущая детская больница Приморья получила новую медицинскую технику
Автомобиль, выехавший на «встречку» на мосту в Приморье, едва не спровоцировал лобовое ДТП
Сбербанк выпустил масштабное обновление мобильного приложения
У «Земли леопарда» появился новый сайт
На заводе «Русский Минтай» начата пусконаладка оборудования
Искусственный интеллект МТС поможет сохранить дальневосточного леопарда
«Мамкин дрифтер довыпендривался»: в центре Владивостока Mark протаранил ограждения и вылетел на тротуар
Контрабанда леса на 175 миллионов рублей выявлена в Приморье
Приморье на 4-ом месте в стране по заболеваемости туберкулезом
Лихой водитель Mark II спровоцировал массовое ДТП на путепроводе во Владивостоке
На популярном пляже Владивостока всплыл труп, мужчина пропал еще зимой
Во Владивостоке водители автобусов устроили драку на глазах у изумленных пассажиров
Туман и местами небольшой дождь, синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье
Беговую дорожку на озере «Чан» во Владивостоке отремонтируют за 1,5 миллиона рублей
Черные джинсы и темно-зеленая ветровка: во Владивостоке ищут пропавшего парня
Больные коронавирусом продолжают умирать в Приморье. Всего за сутки заболели 54 человека
Надпись в поддержку губернатора Сергея Фургала появилась в центре Владивостока
«Жалею о своем поступке»: приморец помог пьяному мужчине перейти дорогу
На главной трассе в пригороде Владивостока ночью будут класть асфальт
Ярмарки выходного дня начали свою работу в Приморье
Жительница Приморья выращивала на своем участке коноплю
Переменная облачность, есть вероятность дождя: погода в Приморье на 12 июля
На набережной Владивостока – лето и танцы обнаженных дев
Российские истребители вылетели на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем
Разгадана тайна гибели туристов на перевале Дятлова
Неадекватный водитель устроил в Приморье погром на детской площадке и врезался в дом
У жителя Уссурийска забрали компьютер за пост о наркотиках