Автомобиль, выехавший на «встречку» на мосту в Приморье, едва не спровоцировал лобовое ДТП
Грубое нарушение правил дорожного движения попало в прицел видеорегистратора очевидца на приморской трассе. Водитель Toyota Fielder подверг опасности не только себя, но и экипажи сразу двух авто. Универсал выехал на встречную полосу на узком мосту. Машинам чудом удалось разминуться.
– В районе моста в Раздольном, водитель Toyota Fielder специально выехал на встречку, совершая обгон и чуть было не устроил лобовое ДТП, – поделился очевидец в социальных сетях.
Грубое нарушение ПДД в Приморье попало на видео.Видео: dps_vl
На кадрах отчетливо видно, как универсал выезжает на встречную полосу, невзирая на сплошную линию разметки. Уйти от столкновения с микроавтобусом т джипом удается в последние секунды. Пользователи популярного автомобильно сообщества края призывают наказать нерадивого водителя.
«Таких сразу надо лишать водительских прав», «Из-за таких, как этот гибнет в год по одному городу, я имею в виду число», «Лишать вообще пожизненно», «Ведь мог и не увернуться. Последствия могли быть страшными», – комментируют пользователи интернета необдуманный поступок.
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ИСТОЧНИК KP.RU