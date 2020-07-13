2020-07-13T04:20:35+03:00
Общество

Автомобиль, выехавший на «встречку» на мосту в Приморье, едва не спровоцировал лобовое ДТП

Приморцы призывают наказать водителя по всей строгости закона [видео]
Милана СОКОЛ
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Опасный маневр на мосту засняли очевидцыОпасный маневр на мосту засняли очевидцыФото: принтскрин видео.
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Грубое нарушение правил дорожного движения попало в прицел видеорегистратора очевидца на приморской трассе. Водитель Toyota Fielder подверг опасности не только себя, но и экипажи сразу двух авто. Универсал выехал на встречную полосу на узком мосту. Машинам чудом удалось разминуться.

– В районе моста в Раздольном, водитель Toyota Fielder специально выехал на встречку, совершая обгон и чуть было не устроил лобовое ДТП, – поделился очевидец в социальных сетях.

Грубое нарушение ПДД в Приморье попало на видео.Видео: dps_vl

На кадрах отчетливо видно, как универсал выезжает на встречную полосу, невзирая на сплошную линию разметки. Уйти от столкновения с микроавтобусом т джипом удается в последние секунды. Пользователи популярного автомобильно сообщества края призывают наказать нерадивого водителя.

«Таких сразу надо лишать водительских прав», «Из-за таких, как этот гибнет в год по одному городу, я имею в виду число», «Лишать вообще пожизненно», «Ведь мог и не увернуться. Последствия могли быть страшными», – комментируют пользователи интернета необдуманный поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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