Новая западня инфекции? В Приморье растет число тяжелых пациентов с COVID-19

13 Июль 2020 2020-07-13T05:11:37+03:00

Всего в Приморье избавилось от коронавируса 3687 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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13 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 озвучены новые данные по заболеванию в Приморье. Так же как и вчера в крае за сутки обнаружено 54 новых инфицированных.

— За сутки во Владивостоке диагностировано 39 случаев, в Находке — девять, по одному заболевшему выявлено в Хасанском, Кировском, Пожарском районах, Артеме, Арсеньеве и Партизанске, — уточнила главный санитарный врач края Татьяна Детковская.

Общее число всех, у кого с начала эпидемии был обнаружен новый вирус составило — 5118. За вчерашний день выздоровели 10 человек. Всего же избавившихся от коронавируса в регионе сейчас 3687 человек.

По данным Минздрава края, около 1300 приморцев сегодня проходят лечение от коронавируса. Количество случаев с тяжелым течением заболевания увеличилось. Таких пациентов сейчас — 56. Средняя форма тяжести у 594 человек. С начала эпидемии 59 случаев COVID в Приморье закончились летальным исходом.

— Мы приближаемся ко второму этапу снятия ограничений, но пока эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать. Если сами приморцы, предприятия торговли, общественного транспорта прекратят соблюдать масочный режим, обеспечивать «социальную дистанцию», придется вновь вводить ограничения, — заявил губернатор Кожемяко и потребовал увеличить количество сотрудников правоохранительных органов для работы в административных комиссиях.

Распространение COVID-19 в Приморье. Инфографика: пресс-служба правительство приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU