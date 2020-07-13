Жительница Уссурийска покусала одного полицейского, а на втором порвала форму

13 Июль 2020 2020-07-13T06:09:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Уссурийский районный суд вынес приговор 36-летней местной жительнице по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ночью в сентябре прошлого года сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял муж будущей фигурантки дела. Женщина также находилась в салоне машины. Оба супруга были нетрезвы. Гражданке явно не понравилось то, что полицейские начали оформлять материал об административном правонарушении в отношении человека за рулем. Причем выразила она это в довольно агрессивной форме. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, женщина сначала укусила одного сотрудника полиции за руку, затем пнула его в бедро и, наконец, умудрилась сорвать с другого полицейского форменный жилет.

Конечно же, такое поведение подвыпившей дамы не осталось без внимания закона. Признав подсудимую виновной, суд назначил ей наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU