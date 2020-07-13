Масочный режим во Владивостоке никто не отменял: комиссии составляют протоколы

13 Июль 2020 2020-07-13T07:23:26+03:00

За минувшую неделю в городе выявлено 183 нарушителя без медицинских масок в местах скопления людей

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Во Владивостоке продолжается выявление людей, нарушающих масочный режим в местах массового скопления людей. На минувшей неделе, с 6 по 12 июля, во время ежедневных совместных рейдов административных комиссий, Росгвардии и полиции составили 183 протокола. Как сообщает сайт мэрии Владивостока, такие проверки ведутся во всех районах города.

Всего за прошедшую неделю провели 1175 разъяснительных бесед с горожанами и проверили 1079 предприятий торговли на соблюдение санитарных требований. Комиссии также осмотрели 1274 единицы общественного транспорта.

«В случае выявления нарушений организации не смогут осуществлять свою работу», — заявили представители городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU