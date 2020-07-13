Масочный режим во Владивостоке никто не отменял: комиссии составляют протоколы
Во Владивостоке продолжается выявление людей, нарушающих масочный режим в местах массового скопления людей. На минувшей неделе, с 6 по 12 июля, во время ежедневных совместных рейдов административных комиссий, Росгвардии и полиции составили 183 протокола. Как сообщает сайт мэрии Владивостока, такие проверки ведутся во всех районах города.
Всего за прошедшую неделю провели 1175 разъяснительных бесед с горожанами и проверили 1079 предприятий торговли на соблюдение санитарных требований. Комиссии также осмотрели 1274 единицы общественного транспорта.
«В случае выявления нарушений организации не смогут осуществлять свою работу», — заявили представители городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU